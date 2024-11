Not Only Fans: az erotikus platform lett az olimpiai bajnok szponzora

A különleges szponzori szerződésről szóló, a Der Spiegelre hivatkozó beszámolók szerint anyagi gondok miatt esett a többszörös bajnok választása az erotikus platformra. A lap szerint Buckwitz nem nyilatkozhatott a szponzoráció mértékéről.

"Bobpilóta vagyok, aki felelős egész csapatért" – jelentette ki, hozzátéve, hogy ki kell fizetnie a társát, továbbá őt terhelik a bob költségei is, ezért – mint a berlini versenyző fogalmazott – "piacosítani kell magunkat, amennyire tudjuk".

Mindehhez még hozzáfűzte, hogy az Only Fans kereste meg őt, mert a platform a sportolók bevonásával kíván arculatán változtatni. Az Only Fans mindeddig erotikus tartalmairól volt ismert. Ezzel kapcsolatban Buckwitz nem titkolta, hogy az együttműködésnek természetesen számára is vannak határai.

"Nem fogom magam meztelenül mutogatni"

– fogalmazott a versenyző, aki szerint az oldalán a tartalom hasonló lesz, mint az Instagramon: bikiniben vagy sportmelltartóban lesz legfeljebb látható. Mindehhez azt fűzte hozzá, hogy szurkolóinak bepillantást kíván nyújtani mindennapjaiba is.

Buckwitzot 2022-ben a Playboy már fotózta, amit anyagi okok vállalt. "Nagyon nehéz ma olyan szponzorokat találni, akik pénzt fektetnének a sportágamba" – hangoztatta a versenyző. Márpedig a bobozás nem olcsó sport, a jármű évi százezer euró körüli bérleti díját is a sportolóknak kell állniuk, és a bob korcsolyáinak darabja is nyolcezer euróba kerül, a nemzeti szövetség csak az utazási kiadásokat finanszírozza.

Buckwitz egy meghatározott összegű támogatást kap az Only Fanstől, cserében az oldal megjelenik majd a bobon és a versenyző ruházatán is. A szponzori együttműködésre már rábólintott a német bobszövetség, de mivel a bobos katona is, egyelőre tárgyalásban áll a Bundeswehrrel is, de szerinte nem lesz gond, mert "más, a Bundeswehrben szolgáló sportolók is fent vannak az Only Fansen".

Lisa-Marie Buckwitz a 2018-as téli olimpián aranyérmet nyert a két női számban, és indult a 2022-es téli olimpián is.