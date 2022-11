Cristiano Ronaldo immár a vb-ken is rekorder

Tizennyolc – hihetetlenül hosszú idő a csúcsszintű futballban, főleg egy csatár, egy támadó esetében. A 2021-re halasztott 2020-as Európa-bajnokságon azért ünnepelte a világ, mert az ötödik Európa-bajnokságán is játszott, majd gólt is szerzett, most pedig ugyanezeket produkálja a világbajnokságok tekintetében.

A ghánaiak ellen az ötödik világbajnokságán lépett pályára. Hasonlóra korábban, a mezőnyjátékosok közül csak Lothar Matthäus, Rafael Marquez, illetve néhány nappal ezelőtt Lionel Messi volt képes. Most az ő nyomdokukba lépett a portugál csillag, aki ráadásul minden világbajnoki tornáján gólt tudott szerezni.

Ez volt a tizennyolcadik világbajnoki mérkőzése, érdekes, hogy bár ezzel „csupán” a 19. helyen áll holtversenyben, ám a negyedik azon játékosok között, akiknek országa soha nem nyerte meg a világbajnoki címet. (Ez utóbbi tekintetében csak két lengyel Wladyslaw Zuda és Grzegorz Lato, valamint a mexikói Rafael Marquez előzi meg.)

