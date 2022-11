Egy radikálisabb pártba menekülnek a toryk Sunak kinevezése miatt

A Reform UK nevű párt – mely a brit politikában a vehemens brexitpárti UKIP, azaz Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja helyébe lépett – azt állítja, hogy menekülnek az elégedetlen toryk. A párt szerint számadataik azt mutatják, hogy a konzervatív tagok a lábukkal szavaznak, tiltakozásul az ellen, hogy a képviselők Rishi Sunakkal váltották fel Liz Trusst a párt és a kormány élén.

Liz Truss a párt ideologikus jobbszárnyának volt az üdvöskéje, az inkább centrista Rishi Sunakkal szemben.

A Reform UK közölte, hogy 4534 új tag lépett be hozzájuk azóta, hogy Trussnak saját pártja nyomására le kellett mondania a miniszterelnöki tisztségről a katasztrofális szeptemberi „miniköltségvetés” után. A Reform UK, ami egyébként nem kívánta elárulni, hogy hány taggal rendelkezik, azt állította: az új belépők közül sokan korábbi tory-aktivisták.

Az új tagok közül minden harmadik a párt hagyományos erősségének számító délkelet- és délnyugat-angliai régióból származik. További 8 százalékuk Londonból, 11 százalékuk pedig Kelet-Angliából.

Richard Tice, a párt vezetője elmondta, a Reform UK most új tagoknak szóló rendezvényeket tart, és üdvözli a belépők beáramlását.

Ők alacsonyabb adókat, kisebb államot, valamint világos tervet kínálnak az Egyesült Királyság déli partján illegálisan az országba érkező migránsok megállítására – fejtegette Tice, megemlítve egy ismét forróvá vált témát: a Nagy-Britanniába történő bevándorlást, csak épp most az illegálist. (A brexit előtt a jogszerűen a szigetországban élő európaiakat is „migránsnak” titulálta a brit média, még a BBC is. Most, a csónakokon érkező illegális belépőket is így hívják.)

A számok azt követően jelentek meg, hogy Craig Mackinlay, Kent grófság egyik tory képviselője és a hithű brexitpárti Európai Kutatócsoport egyik vezető személyisége arra figyelmeztetett, hogy a toryk a következő választásokon „tucatnyi” mandátum elvesztését kockáztatják, ha a miniszterek nem tesznek lépéseket a migránsválság ügyében, mert egy új, UKIP-szerű párt létrejötte fenyeget.

A konzervatívok tagjai dühösek amiatt, hogy szerintük Trusst – akire elsöprő többséggel szavaztak a nyári vezetői versenyben – Sunakkal váltották fel pártelnökként, akire nem szavaztak. Egy volt kabinetminiszter a Telegraph című lapnak nyilatkozva elmondta: „pokolian nagy a harag amiatt, hogy nem adták meg nekik a szavazás lehetőségét”.

John Strafford, a Kampány a Konzervatív Demokráciáért nevű szervezet munkatársa hétfőn arról beszélt, hogy Sunak kinevezése a tory párttagok beleszólása nélkül kudarc volt, majd hozzátette: a tagok ilyen módon történő kizárásának ára van.

