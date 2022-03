Több száz cseh harcolna Ukrajnában az oroszok ellen

Volodimir Zelenszkij vasárnap felszólította a külföldi állampolgárokat, hogy kapcsolódjanak be Ukrajna védelmébe. Az ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna nemzetközi alakulatot hoz létre azoknak a külföldi önkénteseknek, akik szeretnének részt venni az oroszok elleni harcokban. Zelenszkij úgy véli, ez lesz a legfőbb bizonyítéka annak, hogy támogatják országát. A tájékoztatás szerint az érdeklődőknek az országukban lévő ukrán nagykövetségen kell jelezniük csatlakozási szándékukat.

Csehországban a felhívásra reagálva több százan jelezték, hogy hajlandók lennének fegyvert fogni az ukránok oldalán. Az Európai Értékek nevű szervezet felszólította az érdeklődőket, hogy a közös fellépés érdekében vetessék nyilvántartásba magukat. Csehországban azonban törvény tiltja a külföldi hadseregekben történő szolgálatot, erre kizárólag elnöki engedély alapján van lehetőség. Az engedély nélküli külföldi hadseregben való részvételre a hatályos törvény alapján több évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Vezető cseh politikusok most azt mérlegelik, hogy a múlt csütörtökön kirobbant ukrán–orosz háború esetében módosítanák a jogszabályt. A köztársasági elnök, Miloš Zeman nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy cseh állampolgárok törvényes kivételt kaphassanak, és Ukrajnába utazhassanak harcolni. Ám mielőtt bármit is aláírna, kikéri a védelmi, a belügyi és a külügyi tárca véleményét is, csütörtökön pedig Petr Fiala miniszterelnökkel egyeztet a témában.

Az Európai Értékek intézet már kidolgozta az érdeklődők számára azt a kérvényjavaslatot is, amellyel az állampolgárok az államfőhöz fordulhatnának. A cseh hatóságoknak egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy állampolgáraik engedély nélkül bekapcsolódtak volna az ukrajnai harcokba. A múltban néhány olyan eset is volt, amikor csehek engedély nélkül az orosz szakadárok oldalán harcoltak Ukrajnában.

Csehország a brüsszeli tárgyalásokon az Oroszország elleni legszigorúbb és legkeményebb szankciók mellett voksolt,

most pedig készen áll arra, hogy támogassa Ukrajna belépését az Európai Unióba.

„Azért, hogy világosan az ukránok tudtára adjuk, mellettük állunk, és nem hagyjuk őket magukra. Oroszország számára pedig azt üzenjük, hogy Ukrajnára a demokratikus Európa részeként tekintünk, ami fontos a számunkra” – fogalmazott a cseh miniszterelnök, aki örül annak, hogy minderről politikai ellenfele, a korábbi kormányfő, Andrej Babiš is így vélekedik. „Elismerjük Petr Fiala kormányának lépéseit, mert azt gondolom, hogy jól cselekszik” – mondta Babiš.

Csehországban befejezi működését az orosz Sberbank.

Ezt a Cseh Nemzeti Bank hivatalosan is megerősítette. Marketa Fisherová, a jegybank szóvivője elmondta, hogy a nemzeti bank elvette a Sberbank licencét a cseh piacon. A bank ügyfelei már hétfőn is problémákba ütköztek. A Sberbank fiókjai ugyanis zárva tartottak, a bankautomatákból pedig legfeljebb 40 euró készpénzt lehetett kivenni.

Nyitókép: MTI/EPA/Zurab Kurcikidze