Szlovákiai népszámlálás: tíz év alatt nőtt a lakosságszám

A 2021-es szlovákiai népszámlálás során összegyűjtött információk szerint Szlovákiában jelenleg 5 449 270 ember él. „Az összlakosság 51,1 százaléka nő és 48,9 százaléka férfi. Az eredmények pedig azt is igazolták, hogy Szlovákia népessége elöregedőben van – tájékoztatott Ľudmila Ivančíková, a Statisztikai Hivatal demográfiai osztályának vezetője.

Az adatok arra is rámutattak, hogy Szlovákiában az egyedülálló személyek aránya jóval magasabb, mint azoké, akik házasságban élnek. „44,4 százalék egyedülálló, 40 százalék házas, 8 százalék elvált és 7 százalék özvegy. Az utóbbi tíz évben mérsékelten emelkedett az egyedülálló és elvált személyek száma” – részletezte Ivančíková. A teljes lakosságot tekintve a gyermekkorúak, vagyis a 0 és 14 év közöttiek aránya 16 százalékot tesz ki, a 15 és 64 év közöttiek, azaz a munkavégzés szempontjából a legproduktívabb korban lévő személyek számaránya 67 százalék, a 65 év feletti idősek pedig a lakosság 17 százalékát alkotják.

Az állandó lakhellyel rendelkezők 99 százaléka szlovák állampolgár. A más állampolgárságú, de Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező személyek Pozsony megyében élnek a legtöbben, a legkevesebben Trencsén megyében telepedtek le. Továbbra is többségben vannak azok, akik az érettségi vizsgát követően befejezték a tanulmányaikat, de emelkedik a diplomások száma. Érdekesség, hogy az eredmények szerint

a házak 10 százalékát az elmúlt tíz évben építették,

valamivel többen élnek városban, mint falun, a szlovákiai otthonok 4 százaléka pedig nem csatlakozott a vízvezetékrendszerhez.

A Statisztikai Hivatal elnöke, Alexander Ballek arról számolt be, hogy a koronavírus okozta nehézségek ellenére elégedettek, ugyanis a népszámlálás az új koncepciónak köszönhetően gördülékenyen zajlott. „A lakosok 80 százaléka élt a technika adta lehetőségekkel, és egyedül töltötte ki a népszámlálási ívet. Közülük mindenki válaszolt minden kérdésre, ez pedig komoly hatással volt az általuk megosztott adatok minőségére” – értékelte a népszámlálást a hivatal elnöke.

A népszámlálás további eredményeit, egyebek mellett a vallási és a nemzetiségi hovatartozásról árulkodó adatokat jövő januárban ismerteti majd a hivatal. A szlovákiai magyar kisebbség számára a tíz évvel ezelőtti népszámlálás nagyon rossz eredményeket hozott. Akkor csökkent jóval félmillió alá a magyarok lélekszáma. A 2001-es 520 ezerről 2011-re 458 ezerre zuhant, ami akkor az összlakosság 8,5 százalékát jelentette. Az akkori eredményeket torzíthatta, hogy a lakosság 7 százaléka semmilyen nemzetiséget nem vallott be. A népszámlálás jelenlegi adatai azért is lesznek érdekesek, mert a nemzetiség és az anyanyelv mellett, amelyek már 2011-ben is szerepeltek a kérdések között, egy második nemzetiséget is be lehetett vallani.

Nyitókép: hapabapa/Getty Images