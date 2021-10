Az esetszámok növekedése és az orvosok kérése ellenére kitart a brit kormány

„Levették a lábukat a fékről és úgy állítják be, mintha véget ért volna a pandémia, az élet pedig visszatért volna a normális kerékvágásba” – a brit orvosok képviselői szerint nyilvánvalóan nem ez a helyzet, de a kormány így viselkedik. Az Orvosi Kamara arra figyelmeztetett, hogy már most be kell vezetni a „B-tervet”, mert újra nyomás alá került a brit egészségügy.

Mindez reakció volt Sajid Javid egészségügyi miniszter bejelentésére, hogy Angliában nem teszik újra kötelezővé egyes nyilvános helyeken a maszkviselést (más országrészek saját hatáskörben döntenek, és Skócia gyakorlatilag már bevezette a B-tervet).

A Brit Orvosi Kamara viszont azonnali fellépést sürget, különösen, hogy maga Javid ismerte el, hogy napi 100 ezerre ugorhat az új fertőzések száma, miközben a kormány védekezési stratégiája továbbra is a vakcinákra támaszkodik. (A szerdai esetszám napi közel 50 ezer fertőzés volt a briteknél.)

„Most már annyi a heti halálozások száma, mint márciusban, amikor az ország lezárás alatt volt.

Nagyon aggasztó, hogy a miniszter nem hajlandó azonnali lépéseket tenni, hogy életeket mentsen meg és megvédje az egészségügyet”

– mondta Chaand Nagpaul, a Brit Orvosi Kamara tanácsának elnöke.

A kórházi esetek és halálozások száma „elfogadhatatlan szintre ugrott, ami példa nélküli, a más hasonló európai országokkal való összehasonlításban”.

A B-terv része lenne az is, hogy ismét az otthoni munkára, azaz home office-ra bátorítanák az embereket. A kamara szerint emellett kötelezővé kellene tenni egyes helyeken a maszkviselést, valamint minimum szellőztetési szabályokat és távolságtartást kellene bevezetni.

„Más országokban ez a norma” – tette hozzá az orvosi vezető. A kamara vádja ellenére Javid egészségügyi miniszter kifejezetten azt mondta, hogy „nem ért véget a pandémia és hogy a vírus sokáig marad, amo fenyegetés a szeretteinknek, és fenyegeti azokat az eredményeket, amelyekkel a normális élet közelébe kerültünk”.

A miniszter úgy értékelte, hogy

a halálesetek száma „hála Isten, alacsony”

– amit később egyik saját tudományos tanácsadója megkérdőjelezett. Annyiban azonban reagált a helyzetre, amint arra ösztönözte a briteket, hogy

inkább a szabad ég alatt találkozzanak ismerőseikkel,

önkéntesen viseljenek maszkot a tömegben,

végezzenek gyorsteszteket,

vegyék fel az emlékeztető oltást, ha jogosultak rá.

Egyik államtitkára tagadta, hogy létezne olyan C-terv, amely karácsonykor megtiltaná más háztartások látogatását.

Közben a világ másik felén, az ausztráliai Melbourne feloldotta a világ leghosszabb – összességében 262 napos – lezárását, amely tavaly márciusban kezdődött. A lockdown hat szakaszból állt, és most azért oldják fel, mert Victoria szövetségi államban sikerült duplán beoltani a lakosok több mint 70 százalékát.

Nyitókép: MTI/AP/Alberto Pezzali