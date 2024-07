Orosz csúcsrakéták okoztak komoly veszteségeket egy ukrán légibázison - videó

Az orosz haderő két egymást követő napon is támadást intézett a mirhorodi légibázis ellen, fájó veszteségeket okozva az ukránoknak - írja a Portfolio. Mindkétszer kazettás robbanófejjel ellátott Iszkander-M rakétával támadtak, másodjára a kifutópálya melletti helikopterállomásra.

Az első támadásban legalább egy Szu-27-es vadászgép megsemmisült, de mint írják, több jármű is súlyos sérüléseket szenvedhetett. A második támadásban, amelyről drónfelvétel is készült, egy, a szovjet időkben készült Mi-24-es harci helikopter semmisült meg.

A támadásról készült felvétel egyik legaggasztóbb információja, hogy az orosz megfigyelődrón a csapás rögzítése után gond nélkül vissza tudott térni Oroszországba.

Korábban már kemény belső kritikák érték az ukrán katonai döntéshozókat amiatt, hogy a mirhorodi légi bázis túl közel van a frontvonalhoz, ezért az álcázás és fedezék nélkül tartott fegyvereket az oroszok gond nélkül ki tudják lőni - írják.

Az egymást követő támadások komoly figyelmeztetést jelenthetnek Kijevnek, hogy érdemes megszívlelni a korábbi kritikákat, mivel ha Moszkva ilyen könnyel el tudja érni a támaszpontot, az a kiemelkedően fontos vadászgépek és harci helikopterek további elvesztésével járhat az ukrán haderő számára.

It happened yet again: Russian Iskander missile strike hit Ukraine’s Myrhorod Air Base in Poltova region.



Mi-24 attack helicopter was hit.



Russian UAV hovered unhindered over the AB for about three hours and later returned to Russia. pic.twitter.com/eQK1xpVgKD