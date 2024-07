Nagy bajban Liz Truss, a rekorder miniszterelnök

Elveszítheti a nagy-britanniai Délnyugat-Norfolkot Liz Truss – azt a körzetet, amelynek 2010 óta a képviselője, és ahol 26 ezer fős többséggel rendelkeznek a toryk, írta hirado.hu a Politico cikkére hivatkozva.

Az új baloldal a nyugati ember életvitelét támadja, legyen szó klímáról, biológiai nemekről, migrációról, vagy emberi jogokról – így vélekedett washingtoni könyvbemutatóján Liz Truss, volt brit konzervatív miniszterelnök.

Truss, aki valóban egy szerencsétlen pillanatban, s igen rossz döntéseket hozva egyensúlyozott a konzervatívok éppen léket kapott hajóján, mindössze 49 napot töltött a miniszterelnöki székben.

Bár a Truss által képviselt körzet a konzervatív kerületek közül a 11. legbiztonságosabb széket jelenti,II. Erzsébet legutolsó miniszterelnöke ezt is elveszítheti a brüsszeli lap szerint.

A választókerület vidéki, fehér, idős korú, Brexit-támogató szavazóbázisának köszönhetően a körzetben, amely 1964 óta a toryk kezében van, a Munkáspártnak a korábbinál 25 százalékkal több szavazatot kellene szereznie. Csakhogy a Munkáspárt most széles körben arra számít, hogy történelmi méretű földindulást hoznak a választások. A Politico szerint

„Truss is úgy járhat, mint sok konzervatív szerte Nagy-Britanniában: komoly kihívással kell szembenéznie ahhoz, hogy megtartson egy „nyugdíjas állásnak” számító helyet.

A lapnak nyilatkozó három fő rivális szerint – a Munkáspárt, a Farage-féle Reformpárt és egy függetlenné vált tory képviselőjelölt – a képviselőnő nem nagyon foglalkozik a körzetével. Mindannyian azt állítják, hogy nem jelent meg a kampány félidejében tartott tájékoztatón, ehelyett azt üzente: akik kérdéseket szeretnének feltenni neki, e-mailben tehetik meg.

„Azért akartam indulni, hogy Liz Truss dolgozzon a helyért” – mondta Terry Jermy, a Munkáspárt jelöltje a Politicónak egy szórólapokkal teli dobozokkal zsúfolt irodában. „15 éve vagyok helyi tanácsos, és hihetetlenül frusztrál, hogy nem foglalkozik a választókerülettel.”

A 38 éves üzletember 50:50-re becsülte győzelmi esélyeit.

