Saját tanácsadója akarta megbuktatni Boris Johnsont

A brexitben Boris Johnson ideológiai harcostársa és „géniuszként” aposztrofált főtanácsadója már napokkal a kormányfő 2019-es elsöprő választási győzelme után meg akarta buktatni főnökét - többek között ez derült ki a tavaly a brit Miniszterelnöki Hivatalból eltávolított Dominic Cummings szenzációs, egyórás BBC-interjújából.

„Néhány héttel a győzelem után” Boris Johnson akkori menyasszonya, Carrie Symmonds úgy döntött, hogy „a miniszterelnöknek nincs terve és fogalma sincs arról, hogyan működik a kormány... akkor miért le legyek én, azaz Carrie, aki mozgatja a szálakat” – állította Cummings és azt mondta: Johnson partnere ki akarta rúgatni a hozzá hasonló brexitkampány-veteránokat „és totális bohócokat akart beültetni a kulcsfontosságú posztokra”.

Johnson csak eszköz volt

Cummings bevallotta, hogy ezek után Johnson megbuktatásáról kezdett terveket szőni szövetségeseivel. „Azt mondtuk: nyárra már vagy nem leszünk itt vagy megpróbálunk megszabadulni tőle és egy másik miniszterelnököt találni”. És hogy miért gondolkodott így? Mert szerinte Johnsonnak „nem volt terve... csak több vonatot, buszt, biciklit akart és a világ legidiótább, Írországig nyúló alagútját.

„Nem azért juttattuk be, mert ő lenne a legjobb ember az ország irányítására, hanem azért, mert meg kellett oldanunk egy konkrét problémát”.

Ami a brexit volt. Érdekes módon, bár Cummings ebben a kampányban akkorát alakított, hogy még film is készült róla közölte: aki öt évvel a népszavazás után biztos benne, hogy jó dolog volt a brexit, „annak nincs ki mind a négy kereke”, de szerinte ettől még igenis jó volt kilépni az EU-ból.

Johnsont le kellett beszélni, nehogy megfertőzze a királynőt

Johnson alkalmatlanságára a volt főtanácsadó már az elmúlt hónapokban többször is utalt. Most megjegyezte: a pandémia kezdetén úgy kellett lebeszélni a szokásos királynői vizitről, hogy nehogy véletlenül megfertőzze az agg uralkodót. Utána nem akart második karantént, mert azt hitte, amúgy is csak a 80 év felettiek halnak meg és nem hitte el, hogy összeomolhat az egészségügy a nyomás alatt.

Azt meglepő állítást is bedobta, hogy Johnson közölte, valójában

„a Daily Telegraph a főnöke”.

A kormányfő ennek a befolyásos és minőséginek tartott konzervatív lapnak volt először a brüsszeli tudósítója, majd kolumnistája. Jelenleg az újság azzal van elfoglalva, hogy egyfajta ellensúlya legyen a közbeszédben megjelent „woke ideológiának” és továbbra is jó színben próbálja feltüntetni a brexitet.

Mém lett a kastély-vizitből

Az egykori főtanácsadót nemcsak brexitpártisága és lekezelő stílusa miatt gyűlölték sokan. A tavalyi karantén idején vidékre utazott a családjával és ott a tilalom ellenére meglátogatott egy kastélyt.

Akkori magyarázata az volt, hogy „tesztelni akarta a szemét, hogy tud-e nagy távolságra vezetni” – ami sokakat feldühített, mert úgy tűnt: míg mások karanténban ülnek, addig egyesek kényükre-kedvükre megszeghetik a szabályokat. Sokan élcelődtek is rajta és elterjedt egy mém, amelyen a kastély bejáratánál lévő táblát egy optikus-tesztre photoshoppolták át.

Cummings a miniszterelnöki rezidencia rózsakertjében magyarázkodott egy sajtótájékoztatón és megúszta a menesztést.

Most azt mondta: nem fedett fel mindent, azért is utaztak el, mert „biztonsági aggodalmak” merültek fel a család londoni házával kapcsolatban.

Cummings azt is világossá tette: bár sokan „lidércnyomásnak” tartják és belé kötnek, „de ettől még nem látnak sírni” és olyasvalakinek állította be magát, aki meg akarta reformálni a kormányt, ezzel pedig sokakat fel lehet háborítani.

"Egy nyilvános vizsgálat igazolná a szavaimat"

A BBC vezető politikai tudósítója, Laura Kuenssberg egy interjúban végig szorongatta és nekiszegezte a kérdést: miért kéne hinni a szavainak?

Amire azt válaszolta: ha nyilvános vizsgálat indulna a Covid-fellépésről, az igazolná állításait, mert sok más ember is látta-hallotta a miniszterelnök megnyilvánulásait.

Felmérések szerint viszont a brit közvélemény mindössze 14 százaléka tartja szavahihetőnek Cummingst.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver