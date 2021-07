Kisiklatja-e a delta az európai talpra állást?

Anglia az első olyan ország a világon, amely a növekvő koronavírus-fertőzések ellenére jövő hétfőn feloldja a karanténkorlátozásokat. A brit törvényhozók és a lakosság egy része hatalmas nyomás alá helyezte a Johnson-kabinetet, hogy ne hagyja tovább vérezni a gazdaságot – még akkor sem, ha a tudományos vélemény szerint súlyos következményekkel járhat a nyitás.

Európában is hasonló megfontolásokból vonták vissza a korlátozások egy részét az utóbbi hetekben. Ennek nyomán felpörgött a gazdasági tevékenység, az emberek többet költöttek a boltokban, és nagyobb bizalommal tekintettek a családi költségvetésre – és így a közgazdászok is javítottak az európai növekedésről szóló prognózisaikon – jegyzi meg a Financial Times című üzleti lap.

Csakhogy jött a rendkívül fertőző delta variáns, amely sok európai országban már az új fertőzések döntő részét adja. A fertőzések száma hónapok óta nem látott szintre ugrott, ami kétségeket ébreszt a gazdasági talpra állással kapcsolatban.

„Kicsit ideges vagyok, hogy a delta kisiklathatja”

– mondta a lapnak Erik Nielsen, a UniCredit Bank vezető közgazdásza. „Igaz, nagyon rosszra kell fordulnia a helyzetnek egy újabb karantén előtt” – jegyezte meg.

Hollandiában most záratják be az épp kinyitott kávézókat, nightclubokat – miközben az angolok a megnyitásukra készülnek. A holland napi fertőzési ráta a nyitás két hete alatt több, mint tízszeresére ugrott. Ennek nyomán Mark Rutte miniszterelnök kénytelen volt elismerni, hogy hibáztak. Németország és Franciaország pedig arra intette polgárait, hogy ne utazzanak Spanyolországba, amely immár a legmagasabb fertőzöttségi rátát produkálja a kontinensen.

Pablo Hernández de Cos, a Spanyol Nemzeti Bank elnöke elmondta: a gazdasági növekedési prognózist arra a feltételezésre alapozták, hogy a nyár után véget ér az egészségügyi válság, és hogy a turisztikai ágazat megtermeli a pandémia előtti éves bevétel felét szemben a tavalyi egyötöddel.

Cipruson közben ismét korlátozzák, hogy hány ember mehet be szórakozó- és vendéglátóhelyekre. Portugália pedig negatív tesztet produkáló, oltott vagy a Covid-19-en átesett vendégeket enged csak be a szállodákba és éttermekbe.

Az Európai Betegség Megelőzési és Kezelési Központ szerint most az EU-ban és az Európai Gazdasági Térségben 51,5 fertőzött jut 100 ezer emberre, de

egy hónap múlva már 90-re ugrik a szám.

Hogyan hat ez az EU növekedési kilátásaira? Brüsszel a múlt héten különösen gyors, 4,8 százalékos bővülést jósolt az évre. A prognózis azt jelentette, hogy az év végére a blokk gazdasága visszaáll a pandémia előtti szintre. Paolo Gentiloni gazdasági biztos közölte „nem lát tendenciát az újabb lezárásokra”. Mások megjegyzik: mivel az EU-lakosság 44 százaléka megkapta mindkét oltást és a delta variáns inkább a fiatalokat sújtja, akiknél enyhébb lefolyású a betegség, az európai gazdaság szigorúbb lezárások nélkül megúszhatja a hullámot.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Kai Försterling