Kormányülés elé – Rusvai Miklós: ezeknél a vakcináknál célszerű a váltás a harmadik oltásnál

Szerdán tárgyal a kormány a harmadik oltásról, ezt Kásler Miklós árulta el egy interjúban. Az emberi erőforrások minisztere a Spirit FM műsorában arról beszélt, hogy ő hat hónap után ajánlaná a harmadik oltást, elsőként a hatvan év felettiek, majd a hatvan év alattiak számára, és harmadik oltóanyagként mindenképpen az előzőtől eltérőt. A döntést vélhetően a csütörtök délelőtti kormányinfón ismertetik majd.

A témában Rusvai Miklós víruskutató beszélt az InfoRádiónak. A szakértő szerint a harmadik oltásnál az mRNS-vakcinák (Pfizer/BioNTech, Moderna) esetében használható akár ugyanaz a típus, mert ezeknek a vakcináknak a hatásmechanizmusa nem akadálya annak, hogy akár tetszőleges számban megtörténjen velük az immunizálás.

Ezzel szemben szerinte a vektorvakcinák (Szputnyik V, AstraZeneca, Janssen), illetve az inaktivált vakcinák (Sinopharm) esetében

célszerű a váltás, vagy a vakcina mixelése.

„A vektorvakcinák esetében azért, mert létezik az úgynevezett vektorimmunitás, vagyis az a jelenség, hogy a szervezet immunrendszere a vektorvírus ellen is termel ellenanyagokat, és amennyiben harmadszor, negyedszer, ötödször ugyanazzal a vektorvírussal történik az immunizálás, akkor a vakcina nem tudja kellőképpen kifejteni a hatását. Hiszen az immunrendszer a vektorvírus ellen akcióba lép és megakadályozza azt, hogy a vektorvírus a sejteket fertőzze és ezáltal letermelje a koronavírus tüskefehérjéjét” – fejtette ki Rusvai Miklós.

A szakértő szerint az inaktivált vakcinánál ha az első két oltásnál nem volt megfelelő immunválasz és nem alakult ki kellő szintű antitestes védelem, akkor nagy valószínűséggel a szervezet nem képes az inaktivált vakcinára megfelelően reagálni. Ez főleg az idősek körében, 60 év fölött fordul elő. Ezért célszerű náluk is a vakcinaváltás és a harmadik immunizálást egy másik típusú vakcinával beadni, ami lehet akár vektorvakcina, akár mRNS-alapú – hangsúlyozta.

Rusvai Miklós javasolja a harmadik oltást mindazoknak, akik már legalább fél éve megkapták a második vakcinájukat.

A víruskutató szerint ha negyedik hullám lesz is, akkor is csak az ősszel, de semmiképp nem lesz olyan jelentős, mint volt a második és a harmadik. Ha még nő a beoltottak száma, a 60 év felettiek pedig a harmadik oltást is megkapják, akkor elkerülhető lesz a koronavírus-járvány komolyabb negyedik hulláma Magyarországon, legfeljebb megemelkedett esetszám várható.

A víruskutató arról is beszélt, hogy a delta variáns fertőzőbb, agresszívebben terjed a korábbiaknál.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor