Halottaknak is küldtek a Covid-passhoz szükséges kódot Szlovákiában

Szlovákiában június második felében kezdődött meg a 12 évnél idősebb gyermekek koronavírus elleni beoltása. A 12-14 éves korosztályban már több mint 11 ezren kapták meg valamelyik vakcina első adagját, a második adagot pedig több mint kétszázan. A 15-17 évesek körében az első adaggal beoltottak száma már csaknem 30 500 fő. A második adagot mintegy 11 200 tinédzser kapta meg. Minél több gyermeket és fiatalkorút oltanak be, annál nagyobb az esély arra, hogy szeptemberben megnyílhatnak az iskolakapuk, és elkezdődhet a jelenléti oktatás.

Jelenleg 120 gyermekorvos és 350 háziorvos olt a rendelőjében. Az egészségügyi minisztérium úgy tájékoztatott, hogy fokozatosan dolgozzák fel a szerződéseket, ezzel párhuzamosan nő a vakcinát beadó orvosok száma. Eduard Heger kormányfő a közösségi hálón közzétett videójában felszólította a háziorvosokat, hogy oltsák be a pácienseiket. Kiemelte: fel kell világosítani az embereket, és segíteni kell nekik legyőzni az oltástól való félelmüket. Oltakozásra buzdította a lakosokat is. Hangsúlyozta: a vakcina az egyedüli bevált fegyver a vírusok és a járványok ellen.

A miniszterelnök szerint elsősorban

azért van szükség a háziorvosok közreműködésére, mert a pácienseik joggal bíznak bennük.

„Szükségünk van arra, hogy segítsenek legyőzni a vakcinától való félelmet azok esetében, akik tartanak tőle. Fel kell világosítanunk az embereket, ha a hazugságok a biztonságunkat fenyegetik” – üzente Eduard Heger az orvosoknak. A kormányfő hangsúlyozta: ha őszre nem lesz elég beoltott személy Szlovákiában, elölről kezdődhet az egész ördögi kör.

„A vakcina nem egy mumus, ha vissza akarunk térni a normális életünkhöz, az oltás jelenti a szabadságot”

– fogalmazott a miniszterelnök.

A beoltottaknak az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja fokozatosan elküldi a Covid-pass alkalmazás letöltéséhez szükséges belépési kódot. A Covid-19 Valódi Áldozatai Polgári Társulás azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy június végén elhunytak is kaptak Covid-passt a rendszertől. A polgári társulás számos ilyen esetet regisztrált. Például olyanoknak is küldtek sms-t, akik több mint fél évvel ezelőtt veszítették el a hozzátartozójukat. A társulás ezért felszólította a központot, hogy frissítse a betegségben elhunytak adatbázisát, és nyilvánosan kérjen bocsánatot az érintett családoktól. „Abszurdnak tartjuk, hogy egy olyan intézmény, amely naponta közzéteszi a koronavírusban elhunytak számát, hónapokkal a tragédia után is kiküldi a gyászoló családoknak a halottak Covid-útlevelét azzal a felszólítással, hogy őrizzék meg a kódot. Ez cinizmus. A másik oldalon viszont a sajtóból tudjuk, hogy sokaknak küzdeniük kell azért, hogy megkapják a Covid-útlevelüket” – fogalmazta meg bírálatát a hibát észlelő polgári társulás.

Nyitókép: MTI/EPA pool/John Thys