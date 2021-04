Emberbarátok vagy embercsempészek? Vádemelésre számítanak a migránsok segítői

Az ABR, az Égei-tengeri Hajózási Jelentés nevű NGO egyike azoknak a civilszervezeteknek, amelyek szerint a görög partiőrség Leszbosz közelében felfedezett migránsokat felültetett a hajójára, a török vizekre vitte őket, majd egy mentőtutajon a tengerben hagyta őket, és szólt a török hatóságoknak, hogy gyűjtsék be az embereket. Más NGO-k is hasonló gyakorlatról számoltak be a témában tényfeltáró cikket publikáló al-Dzsazírának.

Skandináviából akarja koordinálni az átkelők kimentését

A norvég székhelyű ABR-t a tengeren bajba jutott menekülők hívhatják fel, és adhatják meg neki GPS-koordinátáikat. Tommy Olsen alapító eredetileg azért hozta létre a szervezetet, hogy meg tudja mondani a parti őrségnek, honnan kell kimenteni az átkelőket. Érvelése az, hogy az 1951-es, a menekültek státuszáról szóló genfi konvenció értelmében a szárazföldre kell vinni a menedékkérőket és ott kell meghallgatni és elbírálni az ügyüket. Ha anélkül visszafordítják őket, hogy mérlegelnék: rászorulnak-e a nemzetközi oltalomra, akkor az a konvenció megsértésének minősül.

A görög hatóságok tagadják, hogy így járnának el, és

Olsen arra számít, hogy hamarosan embercsempészet és kémkedés miatt vádat emelnek ellene.

Ezt arra alapozza, hogy szeptemberben kiszivárgott, hogy szervezete, az ABR és három másik NGO ellen rendőrségi nyomozás folyik.

„A görög parlamentben és a televízióban népellenségnek neveztek […]. Azt sugallták, hogy összejátszom a török hatóságokkal, az embercsempészekkel, hogy gazdag vagyok és törökországi házaim vannak. És azt is, hogy kém vagyok, mert tudom, hogy hol vannak a görög parti őrség hajói, és szerintük időben értesítem az embercsempészeket” – magyarázta Olsen al-Dzsazírának.

A férfi azt állítja, hogy ő csak jogtisztelő módon segíteni akar, amikor jelzi a görög hatóságoknak, hogy honnan kell kimenteni az átkelőket és szerinte a görög parti őrség sért törvényt, „amikor csak kedve van hozzá”.

Amikor szivárogtatott a görög rendőrség, jöttek a vádemelések

Az Égei-tengeren átkelő migránsok és menekültek elhelyezése és ellátása komoly terhet jelent a görög államnak. Közben egyszerre bírálják azok, akik számára az érkezők jóléte az első számú, az pedig, hogy jogszerűen érkeztek-e másodrendű probléma, és azok is, akik „túl puhának” találják a görögöket.

Szeptemberben a görög rendőrök rajtaütöttek a Mare Liberum nevű hajón, amely a menekültek emberi jogainak tiszteletben tartását ellenőrzi. A legénység később a sajtónak kiszivárogtatott anyagból megtudta, hogy embercsempészet miatt vádat fognak emelni ellene. Bár ez még várat magára, az aktivisták biztosak benne. Azért, mert 2018-ban egy másik civilszervezet, a Nemzetközi Vészhelyzet-reagáló Központ nevű NGO 30 tagja ellen emeltek vádat, hasonló szivárogtatások után.

Erdogan az alkut sértve átküldi a menedékkérőket

A Mare Liberum tagjai szerint tavaly márciusban Recep Tayyip Erdogan török elnök arra kezdte bátorítani a menedékkérőket, hogy szabadon keljenek át a görög oldalra – annak ellenére, hogy az EU-val kötött megállapodásban vállalta, hogy visszatartja a papírok nélküli migránsokat.

A görög parti őrség ezután – a korábbi mentési missziót feladva – több tízezer átkelési próbálkozást hiúsított meg.

Az aktivisták szerint a két ország parti őrsége egyfajta pingpongot játszik a menekülőkkel és néha órákon át a tengeren hagyja őket.

Maszkos kommandósok viszik török vizekre az átkelőket?

Az aktivisták szerint jól szervezett módon akadályozzák az átkelést a görögök. A parti őrség hajóin fekete maszkos osztag utazik. Ezek tagjai átülnek a menekülőket szállító hajóra vagy csónakra. Elvágják az üzemanyagvezetéket. Ezután vagy török vizekre vontatják a járművet vagy a parti őrség hajójára ültetik az átkelőket. Visszaviszik őket a török vizekhez, mentőcsónakba ültetik őket, hogy a török parti őrség begyűjtse őket.

„Sok eseteben a görögök elvették az átkelők mobiltelefonjait és néha megverték őket” – állítja a Leszbosz Jogközpont (LCL) nevű civilszervezet.

A görög kormány szerint az NGO-k bátorítják és pénzelik az átkeléseket

Notisz Mitarahi görög migrációs miniszter viszont nem ért egyet. Két szomáli nő decemberi vízbefulladása után azzal vádolta meg a segélyügynökségeket, hogy a török parti őrséggel együttműködve próbálnak szomáliaiakat Európába csempészni.

„Vallomásokból és ellenőrzött információkból kiderült, hogy a NGO finanszírozzák meg a török vízumokat és a Törökországba történő utazást. Aztán a menedékkérőket a török partra viszik, ahol a csempészek, ismét csak a civilszervezetek együttműködésével segítenek nekik illegálisan belépni az Európai Unió területére […]. Elfogadhatatlan, ha jogsértő módon viselkednek az NGO-k” – mondta a görög miniszter.

A görög hatóságok egy olyan törvényt is bevezettek, amely szerint a civileknek pénzügyi átvilágításnak kell alávetni magukat és regisztrálniuk kell munkatársaikat a kormánynál.

Dühös jogvédők: Európa tudja, mi folyik és szemet huny felette

Közben az Európai Unió és az Európai Parlament vizsgálatot indított, hogy a Frontex határvédelmi ügynökség „bűnrészes”-e az állítólagos jogtalan visszatoloncolásokban.

A segélyszervezetek – így például az Aposztolosz Veizisz által vezetett INTERSOS Hellasz – vádja szerint Brüsszel tud a gyakorlatról, szemet huny felette és néhány tagállam elvégzi „a piszkos munkáját”, és azt egyre inkább elfogadja a társadalom is.

Nyitókép: Jannisz Szpirunisz