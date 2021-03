Navalnij bejelentkezett a "barátságos koncentrációs táborból"

A 2000-es években már egy orosz fegyenctelepről is lehet bloggolni – legalábbis erre használja Alekszej Navalnij az Instagrammot.

Az ellenzéki vezért – hívei és nyugati támogatói szerint – Novicsok idegméreggel elkövetett megmérgezése után ítélték börtönre.

A bíróság egy korábbi ügyet melegített fel – amelyben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték –, és a Navalnij-tábor szerint most a jog eszközeivel visszaélve iktatták ki a politikából az aktivistát, aki szerint személy szerint Putyin orosz elnök adott parancsot a meggyilkolására.

Navalnij az orosz léptékkel Moszkvától nem túl távoli Vlagyimiri Körzetben, az úgynevezett IK-2 Pokrov fegyenctelepen kezdte meg büntetése letöltését.

„Egyelőre semmilyen erőszakot, sem arra utaló jelet nem tapasztaltam itt. Viszont az elítéltek feszült testtartása miatt hihető számomra az a számtalan a történet, hogy

itt nemrég még fakalapáccsal vertek félholtra rabokat”.

Navalnij arról is ír, hogy „manapság már mások a módszerek, nem is emlékszik még ilyen helyre, ahol ennyire udvariasan beszélnének az emberek. Ezért nevezem az új házamat barátságos koncentrációs tábornak” – írja.

A hozzá tartozó képen egy „rabos stílusban” rövidre nyírt hajó Navalnij ül egy kanapén egy divatos pólóban, mögötte egy festmény aranykerete látszik. Ez valószínűleg nem a hálókörletében van.

A poszt elején megjegyzi: három dologra csodálkozik rá folyamatosan: a csillagos égre, „a bennünk meglévő kategorikus imperatívuszra” - azaz az Immanuel Kant filozófus által megfogalmazott erkölcsi tanra, melynek célja a legfőbb jót cselekedni és arra, hogy milyen érzés megérinteni a frissen borotvált fejét.

A poszt szerint Navalnij napja a „határtalan számú előírás betű szerinti végrehajtásával” telik. Nem szabad káromkodni és szlenget használni, erre nagyon odafigyelnek.

„Képzeljenek el egy börtönt, ahol nem káromkodnak. Hát, ez borzasztó!”

Mindent videokamerával figyelnek, és minden apró kihágásról jelentés készül. Lehet, hogy valaki fent elolvasta Orwell 1984-ét és azt mondta: „Hű, ez klassz, valósítsuk meg! Nevelés az emberi mivoltunk megfosztása útján” – filozofál a hosszú posztban Navalnij.

„Ha mindehhez humorosan állunk hozzá, akkor lehet élni. Úgyhogy általánosságban jó itt nekem... Vannak szép pillanatok a szürke hétköznapokban: például a mellemen lóg egy kártya a fotómmal és a nevemmel. Mert hát hajlamos vagyok a szökésre” – és leírja: arra ébredt, hogy valaki kamerával veszi és konstatálja, hogy nem szökött meg. - Jó, hogy gondolnak rám, ti se veszítsétek el a kontaktust a szeretteitekkel. Mindenkit ölelek – zárja szavait az orosz ellenzéki vezér.

