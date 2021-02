Moszkva nagy geopolitikai ziccere a Szputnyik V

Nyugaton gyanakvás és bírálatok fogadták, amikor Oroszország tavaly nyáron, még a 3. fázisú klinikai vizsgálatok lezárulta előtt engedélyezte saját fejlesztésű Covid-vakcinája felhasználását. A szérum biztonságosságát és hatékonyságát a múlt héten a Lancet tekintélyes brit orvosi szaklap is igazolta – miután elérhetővé váltak a 20 ezer fővel végzett, 3. fázisú klinikai kísérlet adatai. A tudományos ellenőrzési folyamaton átment tanulmány szerint a vakcina 91,6 százalékos hatékonyságú. Az amerikai mRNS-vakcinákkal szemben olcsóbb, egy szimpla hűtőben tárolható és így könnyebben szállítható és elosztható.

Oroszország most büszkén lubickolhat a szovjet korszak utáni legnagyobb tudományos áttörése dicsfényében – írta a Moszkva politikai irányvonalával nem éppen szimpatizáló Bloomberg hírügynökség, a The New York Times pedig azt tette hozzá, hogy ideje komolyan venni a Szputnyik V-t.

A Bloomberg megemlíti, hogy az Európai Unióból egyedül Magyarország engedélyezte soron kívül az orosz oltóanyagot, és idézi Kirill Dmitrijevet, a fejlesztéssel megbízott szuverén Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap főnökét, aki azt mondta: az esetleges jóváhagyás után is csak azután kezdenek szállítani az uniós országokba, amikor Magyarország már megkapta a beígért szérumot.

Míg a nyugati kormányok a Szputnyik sikere ellénére nem lesznek barátságosabbak Moszkvával, addig az oroszok megerősíthetik a befolyásukat Latin-Amerikában és máshol. Eddig több, mint 30 ország jelezte, hogy vásárol a vakcinából vagy kész azt előállítani. Indiában, Dél-Koreában és Brazíliában már meg is kezdődött a gyártás.

Argenínában már elkezdtek Szputyikkal oltani, és hamarosan az olyan nagy piacok következnek a sorban, mint Brazília és India.

Lopez Obrador mexikói elnök, aki maga is megfertőződött, elmondta: hálás Vlagyimir Putyinnak, aki egy telefonbeszélgetésben 24 millió dózis leszállítását ígérte meg. Luis Arce bolíviai elnök személyesen ment ki a La Paz-i reptérre, hogy fogadja a Szputnyik-szállítmányt. A latin-amerikai régióban Nicaragua, Paraguay és Venezuela is beállt a sorba.

Afrikában Alpha Conte guineai elnök és kormányának több tagja már beoltatta magát a Szputnyikkal, és jelezte érdeklődését a Közép-Afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart és Zimbabwe.

Ázsiában viszont egyik jóval kevésbé hatékony vakcinájuk ellenére a kínaiak vezetnek a versenyben, de az egyik kínai fejlesztő előzetes együttműködési egyezményt kötött az oroszokkal. A Közel-Keleten közben Irán és a rivális, általában az Egyesült Államokhoz húzó Egyesült Arab Emírségek is engedélyezték a Szputnyik V-t.

Európában közben Németország azt mondta: segíthet az engedélyeztetési folyamat felgyorsításában – bár a Lancet szerint ez hónapokba telhet. Az EU-nak a kétoldalú viszonyt tovább mérgező Navalnij-ügy ellenére – az ellátási botrány miatt – minden engedélyezett oltóanyagra szüksége lehet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij