Igor Matovič: „Először gyűlölködnek, most meg a csodát várják tőlem”

„Először gyűlöletet keltenek ellenem a tömeges teszteléssel szemben, most pedig csodát várnak tőlem” – Igor Matovič szlovák miniszterelnök ismét közvetve bírálta saját gazdasági miniszterét és Zuzana Čaputová köztársasági elnököt. Richard Sulík gazdasági miniszter hajlik az államfő véleményére, mely szerint a kormányfőnek át kellene adnia valaki másnak a koronavírus-járvány okozta válság kezelésének irányítását. A viszálykodás közben Szlovákia elfogadta az oltási stratégiát.

Igor Matovič miniszterelnök vasárnap este a következőket írta a Facebookon: „Amíg egy hónapon keresztül azért akartak meglincselni, mert lényegében kötelező volt a tömeges tesztelés, most kivételt szeretnének azok számára, akiknek van negatív tesztjük. Titokzatos módon viszont nem bírják felfogni, hogy a tömeges tesztelés idején épp ez volt érvényes: a lockdown alatt azok élveztek kivételt, akiknek volt tesztjük.” Hozzátette, szívesen járná ugyanazt az utat, viszont ahhoz az kellene, hogy valaki ne vallott volna kudarcot több milliónyi teszt megrendelésénél. Ezzel a mondatával egyértelműen Richard Sulík gazdasági miniszterre utalt, akinek feladatul adta az antigéntesztek beszerzését, ám a tárcavezető csak januárra ígérte, hogy megérkezik a kívánt mennyiségű teszt.

Matovič kitért arra is, hogy követelték tőle, legyen önkéntes a tömeges tesztelés, most viszont ugyanazok kérlelik, hogy teszteljék le a legrosszabb helyzetben lévő járásokat. E megjegyzése pedig Zuzana Čaputová köztársasági elnök ellen irányult. „Először gyűlöletet keltenek ellenem, most pedig csodát várnak tőlem. Így néz ki a veszélyes populizmus a járvány alatt.

Erkölcstelenek, embertelenek, de legalább sokak számára népszerűek”

– fogalmazott a szlovák miniszterelnök anélkül, hogy leírta volna a gazdasági miniszter és az államfő nevét.

Richard Sulík gazdasági miniszter a közmédia politikai vitaműsorában arról beszélt, hajlik Zuzana Čaputová köztársasági elnök véleménye felé azzal kapcsolatban, hogy a kormányfőnek át kellene adnia valaki másnak a koronavírus-járvány okozta válság kezelésének irányítását. Sulík ugyanakkor megjegyezte, nem a képernyőn keresztül szeretné megüzenni Matovičnak, hogy miben hibázott, azt inkább személyesen akarja vele tisztázni.

Vitapartnere, Peter Pellegrini exkormányfő úgy látja, a legfontosabb intézkedés a koronavírus ellen az lenne, ha a miniszterelnök lemondana. Szerinte a kormány átaludta a nyarat és nem tett másképp az őszi országos tesztelések után sem. „Most pedig kinyitják a szemüket, és azt látják, hogy ezrek vannak kórházban” – jegyezte meg Pellegrini.

A viszálykodás közben Szlovákia elfogadta a COVID-19 elleni oltási stratégiát. Eszerint a lakosság 65 százalékát be kell oltani, a 18 évesnél idősebbeket oltani fogják. Négy szakaszban hajtják végre a vakcina beadását. „Az első körben az egészségügyi dolgozókat és a szociális otthonok alkalmazottait, a rendőröket, a katonákat és a stratégiai vállalatok dolgozóit fogjuk beoltani” – tájékoztatott Pavol Jarčuška infektológus.

A második körben következnek a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek.

A harmadik körben a roma telepeken lakókat, a hajléktalanokat, a menedékkérőket, de például a pedagógusokat is beoltják.

Csak a negyedik körben kerülnek sorra azok a 18 évesnél idősebb személyek, akik szeretnék beoltatni magukat. A kórházaknál lévő oltóközpontokban fogják beadni a vakcinát. 3,3 millió embert oltanának be Szlovákiában.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet