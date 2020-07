Igor Matovič 1998-ban írt diplomamunkájában két publikációt is felhasznált anélkül, hogy azok forrását feltüntette volna. Lemásolt két könyvet, és a saját alkotásaként adta le a záródolgozatát. Diplomamunkája ezáltal ugyanolyan plágiumnak minősül, mint az előző kormány házelnökének, Andrej Dankónak a kisdoktori munkája – írta a DenníkN napilap.

A miniszterelnök nem tagadta a vádakat, és elismerte, hogy a pozsonyi Comenius Egyetem Menedzsment Karának hallgatójaként bizonyos dolgokat lemásolt, és ezért valószínűleg el kellene venni tőle a titulusát.

A kormányfői posztról akkor mond le, ha teljesítette az összes, választások előtt tett ígéretét.

Ezt a közösségi oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben fejtette ki. „Őszintén, fogalmam sincs, hogy 22 évvel ezelőtt a diplomamunkámban nem idéztem-e valamit, illetve hogy mennyit idéztem. Ha ez így van,

elloptam valamit, ami nem volt az enyém, tehát ezen a téren de facto tolvaj vagyok,

ami szomorú, és egyáltalán nem válik a dicsőségemre. Elnézést kérek minden tisztességes diáktól, aki mindenféle másolás, súgás vagy más trükközés nélkül képes volt elvégezni az egyetemet. Őszintén csodálom önöket” – olvasható a kormányfő bejegyzésében.

Igor Matovič koalíciós partnerei szégyellik a miniszterelnök plágiumügyét, de egyikük sem akarja, hogy emiatt szétessen az alig négy hónapja kormányzó kormánykoalíció. „Komolyan mondom, közülünk egyelőre senki nem bírja felfogni, hogy két héten belül a házelnökről, majd az oktatási miniszterről és most Matovičról is kiderült, hogy csalt a diplomamunkájával.

Nem akarom, hogy Fico vagy Pellegrini visszatérjen, pláne nem, hogy a fasiszták jöjjenek, de ez szörnyű szégyen”

– reagált Juraj Šeliga, a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí alelnöke.

A másik koalíciós partner, a Szabadság és Szolidaritás egyelőre szűkszavúan reagált. „Meg kell fontolnunk az összes lehetőséget és konzultálnunk kell a frakcióval és a párt tagjaival” – válaszolta Ondrej Šprlák, a párt szóvivője.

Az ellenzék értelemszerűen Igor Matovič fejét követeli. Ha nem mond le, akkor az előző kormányfő, Peter Pellgrini körül csoportosuló képviselők megfontolják, hogy további lépéseket tesznek az ügyben. „Igor Matovičnak is követnie kellene a saját meggyőződését, és le kellene mondania. Ha ezt nem teszi meg, egyértelműen bebizonyítja, hogy

a tolvajlás ellen folytatott tízéves harca minden Szlovákiában élő ember átverése”

– mondta Richard Raši korábbi smeres, jelenleg független képviselő.

Robert Fico, a Smer elnöke, Igor Matovič legnagyobb politikai ellenfele úgy fogalmazott, egyáltalán nem lepi meg, hogy Matovič csalt a diplomamunkája írásakor. „Fontolgatjuk, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtsunk be Matovič ellen. Nem is a diplomája, hanem a jelleme miatt. Nem vagyunk azonban biztosak abban, hogy az alkotmány lehetővé teszi-e, hogy valaki ellen szellemi fogyatékosság miatt nyújtsanak be bizalmatlansági indítványt” – írta Fico a közösségi hálón.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerint eddigi legnagyobb értékrendi válságát éli a kormány. Az államfő csalódott és szomorú, amiért továbbra sem teljesülnek az emberek elvárásai, az övéit is beleértve, amelyek a Matovič-kormánnyal és a politikai elszámoltathatósággal kapcsolatosak. „A csalás elfogadhatatlan, mint ahogyan az is, ha a csalást bagatellizálják. Mindnyájunk feladata, hogy visszaszerezzük az emberek politikába és intézményekbe vetett bizalmát, amit korábban ellenfeleinktől számon kértünk” – mondta Szlovákia köztársasági elnöke.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd