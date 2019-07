„Korábban Csehországban, Lengyelországban, Ukrajnában és Magyarországon is megjelent már a megbetegedés, így csak idő kérdése volt, hogy Szlovákiában is felüti a fejét” – mondta Csicsai Gábor, a szlovák földművelésügyi minisztérium államtitkára. A Tőketerebesi járást május óta tartják megfigyelés alatt, mivel néhány kilométerre az országhatártól, Magyarországon afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznótetemet regisztráltak.

Az őrösi eset főként abban különbözik a szomszédos országokban észlelt megbetegedésektől, hogy a kór nem a vadállományban, hanem házi tartású sertéseknél jelentkezett. A község lakosainak elmondása szerint két gazdának összesen hat sertése hullott el. Ezek az állatok igazoltan afrikai sertéspestissel fertőződtek meg. „Információim szerint az elhullott állatok egészségesek voltak, a gazdáktól úgy értesültem, hogy az egyik nap még semmi szokatlant nem észleltek a sertéseken, amelyek a következő napra elhullottak” – tájékoztatott Július Horváth, Őrös polgármestere.

Határon átnyúló zóna A Nébih tájékoztatása szerint a kitörés körül elrendelt védő- és megfigyelési körzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe is átnyúlik. A magyar Országos Járványvédelmi Központ azonnali intézkedéseket rendelt el az érintett községek területén: többek között a sertésállományok összeírását és klinikai vizsgálatát, valamint a sertésszállítások korlátozását, illetve hatósági engedélyhez kötését. A Magyarországra átnyúló védő- és megfigyelési körzetben házi sertések megbetegedését eddig nem jelentették.

Pénteken délelőtt válságstábot hívtak össze, melynek elsődleges feladata megállapítani, hogyan került a csupán négy sertéssel működő kisgazda tenyészetébe a kór. „Amellett, hogy felütötte a fejét a kór, magának a terjedésének a meghatározása egy kardinális kérdés, melyet nagyon gyorsan tisztáznunk kell” – mondta Csicsai Gábor. Az államtitkár hozzátette, hogy a regisztrált fertőzés helyszínének 5 kilométeres körzetében további 300 sertés található, amelyeket kivizsgálnak. Amennyiben akár csak egyetlen esetben is regisztrálják a megbetegedést, a hatóságok a teljes sertésállomány felszámolását is elrendelhetik. A kór rendkívül gyorsan terjed a házi sertések és vaddisznók között - lappangási ideje akár néhány óra is lehet. A fertőzés emberre nem veszélyes, azonban hordozója akár maga a gazda is lehet, a vírust ugyanis az öltözékén is átviheti az egyik régióból a másikba.

Csicsai Gábor felhívta rá a figyelmet, hogy a tavaly novemberben bevezetett rendelkezést, amely az otthoni sertéstartás feltételeit szigorította, éppen az ilyen esetek miatt fontos betartani. Az államtitkár elmondta, hogy tudomása szerint, a törvény ellenére az Őrösben elhullott állatokat azok tenyésztője nem regisztrálta a hivatalos szerveknél.

