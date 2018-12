Száz nap múlva brexit - ha kell, szükségállapottal

A brit nagyvállalatok közös nyilatkozatukban arra mutattak rá, hogy miközben március 29-én Nagy-Britannia mindenképp kilép az unióból, a bonyolult feladat végrehajtását nemcsak az ellenzék obstrukciója teszi még nehezebbé - hiszen a Munkáspárt még arról sem tett le, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be Theresa May ellen -, hanem a kormánypárton belüli elégedetlenkedők machinációi is.

Theresa May eltökélt szándéka, hogy a brexitet akkor is végrehajtsa, ha a kilépésről kidolgozott tervezetet nem fogadja el a brit parlament, tehát

London rendezetlen körülmények között is búcsút mond az uniónak.

A kormány titokban kért erről jogi tanácsot, és egyelőre kizártnak látszik, hogy a brexitről újabb népszavazást tartsanak - mint ahogy azt egyes csoportok követelik.

Nem tudni, taktikázik-e May annak érdekében, hogy szükségállapotot végül ne kelljen bevezetni, és ezért vázolt-e fel terveket arról, mit tesz a kormány, ha március végén megállapodás nélküli brexitre kényszerül. Szerepel például a miniszterelnök terveiben olyan esetleges rendkívüli lépés is, hogy a helyzet rendeződéséig 3500 katona lásson el szállítási és egyéb, ezzel összefüggő feladatokat.

A kabinetnek már tizenegy tagja hajlandó beleegyezni, hogy ha a parlament nem hagyja jóvá a rendezési tervezetet és így következik el a kilépés napja, akkor a kormány időleges érvényű szükségmegoldásokat is bevezessen.

Az is valószínűnek tűnik, hogy rendezetlen brexit esetén alkalmi megállapodásokkal viszonylag simán tovább tud gördülni Nagy-Britannia szekere.

