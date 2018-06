Afrikából érkezett bevándorlók százai vesztegelnek 50 kilométerre az olasz partoktól, mert az új római belügyminiszter megtiltotta, hogy kikössön az őket szállító hajó. Az olaszok azt mondták, hogy a hajóhoz közelebb fekvő Máltának kell beengednie az átkelőket, de a máltai hatóságok szintén nemet mondtak.

Itt az első jele annak, hogy az új olasz kormány hatalomra lépésével radikálisan változhat a menekültekkel és migránsokkal szembeni politika.

Az elmúlt években Olaszország, Málta és Görögország is beengedte kikötőibe a Földközi- és Égei-tengeren átkelőket, most viszont egy 629 embert szállító hajótól megtagadták az olaszok, hogy Sziciliában kikössön, így a hajó 50 kilométerre a partoktól vesztegel.

Matteo Salvini belügyminiszter, a koalíciós kormányban helyet foglaló Liga vezetője szerint mivel a hajó közelebb van a máltai partokhoz, a szomszédos szigetországnak kell beengednie az átkelőket.

Málta viszont ezt elutasította.

Érvelése szerint a migránsokat és menekülteket egy német segélyszervezet hajója szedte fel a tengerről a líbiai partok közelében, így azok az olaszok joghatósága alá tartoznak.

Az SOS Mediterranée nevű segélyszervezet, az Aquarius nevű hajó üzemeltetője közölte, hogy hat különböző mentőakcióban valóban a líbiai partoknál szedték az embereket. 50 ember közel volt ahhoz, hogy megfulladjon, amikor rájuk találtak – mondta az egyik aktivista.

Az akciókban részt vett az olasz haditengerészet, a parti őrség és kereskedőhajók is, és összesen 400 embert küldtek át a segélyszervezet hajójára.

Az ENSZ Menekültügyi Hivatala az „érintett országok és szereplők gyors fellépését” követelte, hogy az Aquariuson tartózkodó migránsok és menekültek „gyorsan és biztonságosan” leszállhassanak a hajóról.

A kimentett emberek között 123 szülő nélkül utazó gyerek is van

– ők az illetékesek szerint Ghánából, Eritreából, Nigériából és Szudánból érkeztek.

Orvosokat küldenek a hajóra Olaszország orvoscsoportot küld az Aquarius nevű hajóra, amely 629 migránssal a fedélzetén vesztegel nemzetközi vizeken, és sem Olaszországban, sem Máltán nem engedik kikötni - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Rómában.



Olaszországot magára hagyták a migrációval - emelte ki az olasz kormányfő. Matteo Salvini olasz belügyminiszter közösségi oldalán közölte, hogy a Sea Watch német nem kormányzati szervezet (NGO) egyik hajója líbiai vizeken több száz migránst vett fedélzetére. Salvini hozzátette, hogy Olaszország ezt a hajót sem engedi kikötni.

Az olasz belügyminisztérium adatai szerint tavaly a legtöbb migráns – 18 ezer fő – Nigériából indult útnak és jutott a Földközi-tengeren keresztül Itáliába. 9-9 ezren Guineából és Elefántcsontpartról, 7 ezren Maliból és szintén 9 ezren a jóval távolabb fekvő Bangladesből érkeztek.

Salvini belügyminiszter vasárnap azt mondta, hogy

„Olaszország nemet mond az embercsempészetre és az illegális migráció nevű üzletre”.

„Málta nem fogad be senkit. A franciák visszafordítják az embereket a határról. A spanyolok fegyverrel védik a határukat. Málta nem mondhat nemet minden kérésre, az Úr közelebb tette Máltát Afrikához, mint Szicíliát” – jegyezte meg vasárnap.

A miniszterelnök-helyettesi posztot is betöltő Salvini a múlt héten azt mondta, hogy Olaszországnak fokoznia kell a migránsok kitoloncolását, és a menedékkérőket el kell osztani az EU-tagállamok között. Ezt több állam, így Magyarország is elutasítja. Salvini azt is közölte: jogi fellépést fontolgat az átkelőket a tengeren megmentő segélyszervezetek ellen, akiket korábban azzal vádolt, hogy összejátszanak az embercsempészekkel.