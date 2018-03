Küszöbön a kormányváltás Szlovákiában?

Szlovákiában tíz napja új betűvel írják a történelmet. Ekkor derült ki, hogy ismeretlen elkövetők meggyilkolták Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, Martina Kušnírovát. A brutális gyilkosság háttere politikai színezetet kapott, a folyamatok pedig a múlt hét elejétől az ország történetében soha nem látott sebességre kapcsoltak. Szinte óránként szólal meg hol az ellenzék, hol a kormányoldal és a rendőrség, hol pedig Andrej Kiska köztársasági elnök.

Robert Fico szlovák miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságíró meggyilkolása ügyében Robert Kalinák belügyminiszter jelenlétében Pozsonyban 2018. február 28-án.

Az államfő már vasárnapi felszólalásában jelezte, hogy tárgyalást kezdeményez a politikai pártokkal a rendkívül feszült helyzet csillapítása érdekében. Ekkor két megoldást vázolt: a kormány alapvető rekonstrukcióját, vagy előrehozott választásokat. Tegnap ettől konkrétabban fogalmazott: „Készen állok arra, hogy kivezessem az országot a válsághelyzetből. Fontos, hogy az emberek újra megbízzanak az államban. Számomra a bizalom a kormány alapvető rekonstrukcióját jelenti” – mondta Andrej Kiska.

Robert Fico miniszterelnök azzal vádolta meg az államfőt, hogy külföldi segítséggel az országos rend felbomlasztása a célja, s ebben a tervében Soros György van a segítségére. Ezt a forgatókönyvet Kiska is, az ellenzék is és maga Soros is abszurdnak tartja, aki kijelentette, nincs semmi köze a szlovákiai történésekhez.

Az ellenzék Igor Matovič vezérletével ma bejelentette, a kormány elleni bizalmatlansági indítványt nyújt be a parlamentbe. Matovič szerint a miniszterelnök elfedi Robert Kaliňák belügyminiszter hazugságait, ráadásul a kormányhivatalba beszivárogtak az olasz maffia emberei, és olyan légkört teremtett az országban, ahol az újságíróknak félniük kell. Az OľaNO vezetője elutasítja azt is, hogy a kormányfő előhúzta a Soros-kártyát. Úgy véli, Fico ezzel az összeesküvés-elmélettel csak azt akarja elérni, hogy az emberek azt higgyék, a zsidók, az amerikaiak és a magyarok destabilizálni akarják az országot.

Az ellenzéki pártok vezetői azt nyilatkozták, az indítvánnyal megvárják, míg véget érnek az államfővel folytatott tárgyalások. Andrej Kiska elsőként az ellenzéki Sme rodina vezetőjét fogadta az elnöki palotában. Boris Kollára találkozó után azt nyilatkozta, mozgalma számára elfogadhatatlan a jelenlegi kormány bármilyen átalakítása, és csak az előrehozott választásokat fogadják el megoldásként.

Andrej Danko házelnök péntekre javasolta a három legfőbb közjogi méltóság találkozóját, azzal a céllal, hogy gátat vessenek annak a hangulatnak, melynek a kormány destabilizációja a célja. Aznap civil szervezetek újból tömeges megmozdulást szerveznek a szlovák fővárosban melynek üzenete, hogy Robert Ficót és kormányát minél előbb nyugdíjba küldjék.

