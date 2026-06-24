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Portré VII. Kleopátra egyiptomi fáraónőről.
Nyitókép: mikroman6/Getty Images

Elizabeth Taylor vagy Monica Bellucci sem volt éppen telitalálat – így nézett ki valójában Kleopátra

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A berlini Altes Museumban (Régi Múzeumban) tekinthető meg az egyiptomi fáraónőről készült szobor, melyet régészek hiteles kutatásai alapján formáztak meg.

Az egyiptomi uralkodónő életéről szóló filmek alapján sokan Elizabeth Taylor vagy Monica Bellucci arcával azonosítják VII. Kleopátrát, pedig az arcvonásai teljesen eltérőek voltak a két színésznő fizimiskájától. Az elődjeihez képest VII. Kleopátráról sokkal több írásos adat fennmaradt, mivel több római vezetővel is szoros kapcsolatban állt. Mint ismert, Julius Caesarral és Marcus Antoniusszal is szerelembe esett. Az uralkodónő akkor halt meg, amikor birodalma a végóráit élte: a rómaiak a halála után el is foglalták Egyiptomot.

A művészetben számos festő, filmrendező megjelenítette a korában nagy politikai tehetségként számontartott uralkodónőt, a régészek azonban találtak hiteles ábrázolásokat is, amelyek megmutatják, hogy nézhetett ki valójában Kleopátra. Nos, nem úgy, mint Elizabeth Taylor vagy Monica Bellucci, de még csak nem is hasonítanak rá a filmsztárok.

A promotions.hu beszámolója szerint a királynő arcvonásait Berlinben és a Vatikánban őrzik. A német fővárosban megtekinthető portré azért is különleges, mivel rendkívüli módon hasonlít azokra a pénzekre, amelyeken korábban már megtalálták a királynő arcképét. A szoboralak alapján Kleopátrának karakteres, előreugró orra, markáns álla volt, a homlokára pedig göndör tincsek hullottak alá.

A szobor különleges, nagy kristályos görög szigetmárványból készült, amely áttetsző, szinte alabástromszerű hatást kölcsönöz az arcnak.

Egyetlen egyiptomi uralkodó sem vált olyan híressé, mint VII. Kleopátra, aki az utolsó fáraónő volt. 17 évesen került trónra, és már uralkodásának az elején lenyűgözött mindenkit intellektusával, megjelenésével és éles gondolkodásával.

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