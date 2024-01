Óriási, több ezer éves várost fedeztek fel, borultak az eddigi ismereteink

A kutatók elmondták, hogy az egykor az Upano-folyó völgyében álló város házait és tereit szédületes út- és csatornahálózat kötötte össze. A település egy vulkáni hegy termékeny talaján épült, de feltehetően a vulkán okozta a pusztulását is.

A nagyváros romjainak felfedezése a tudósok szerint átírhatja a korabeli őslakos kultúrákkal kapcsolatos eddigi ismereteinket.

“Professor Stephen Rostain @CNRS says he was warned against this research at the start of his career because scientists believed no ancient groups had lived in the Amazon. ‘But I'm very stubborn, so I did it anyway.’” @BBCWorld https://t.co/5fLve00Tsl