Vigyázat, támadnak a húsevő baktériumok

A Scientific Reports szaklap közölte a tanulmányt, mely szerint a következő 20 évben megduplázódhat a Vibrio vulnificus baktérium okozta fertőzések száma részben azért, mert a melegedő vizekben minden korábbinál északabbra tud eljutni a húsevő baktérium – írja az NBC News. Bár egyelőre ritkán okoz megfertőződést ez a patogén, az előrejelzés megmutatja, milyen problémákra kell felkészülnünk a globálois felmelegedés eredményeként.

A kutatás társzerzője, Iain Lake, az East Anglia Egyetem kutatója elmondta: azért a Vibrio vulnificust kutatták, mert ez a baktérium már a legkisebb változásokra is reagál. "Annyira érzékeny a környezeti változásokra, hogy gyakorlatilag barométerként használhatjuk" – fogalmazott.

A Vibrio vulnificus baktériumok a meleg, sekély parti vizekben élnek, a fertőzések száma jellemzően a nyári hónapokban érik el csúcsát.

Az emberek a tengervízzel érintkező vágásokon vagy más bőrsérüléseken keresztül fertőződhetnek meg.

A fertőzés gyorsan terjed, és a baktérium súlyosan károsít. Ötből egy esetben halállal végződik, sokaknak pedig csak amputáció ad esélyt a további életre.

A fertőzések számának alakulását az 1988-2018 közti időszakban vizsgálták Amerika keleti partvidékén. és azt találták, hogy tízről nyolcvanra emelkedett az előfordulás száma. Az esetek egyre északabbra következnek be, ezt a folyamatot pedig elősegíti a klímaváltozás miatt a vizekben történő felmelegedés.

A kutatók számoltak alacsony kibocsátás mellett közepes és magas kibocsátás mellett bekövetkező éghajlati modellekkel is: a legrosszabb forgatókönyv szerint minden keleti partvidéki államot érint majd a baktérium jelenléte, és akár 140-200 fertőzés is előfordulhat évente. Ez a szám nem tűnik magasnak, de már most is évi 28 millió dollárt költenek Amerikában a jelentősen alacsonyabb számú beteg kezelésére. Szakértők szerint ezek az eredmények ismételten felhívják a figyelmet arra,

milyen összefüggések lehetségesek a természeti katasztrófák és az emberi egészség között.

"Nagyon fontos, hogy az emberek tudják, mikor nem tanácsos úszni, vagy mikor kell elkerülni ezeket a vizeket, ha nyílt sebünk van. A kutatás egy ritka jelenséggel foglalkozik, de megmutatja, hogy össze kell kötni a mikrobiológiát a közegészségüggyel" – mondta Amy Sapkota, a Marylandi Egyetem környezetegészségügyi professzora a kutatás kapcsán.

Nyitókép: den-belitsky/Getty Images