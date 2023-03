Feltárult a nagy piramis újabb titka - videó

Egy eddig rejtett, kilenc méter hosszú folyosóra bukkantak régészek a gízai nagypiramis főbejárata mögött - jelentették be csütörtökön az egyiptomi műkincsvédelmi hatóságok.

A felfedezést a 2015-ben indított 'Scan Pyramids' nevű projekt keretében tették. Ennek lényege, hogy modern technológiák - átvilágítási és endoszkópos eljárások - segítségével újra átvizsgálják az ókori világ hét csodája közül egyedüliként fennmaradt építmény belsejét.

A most felfedezett, a kezdetben feltételezettnél, ötméteresnél is nagyobb folyosót feltehetően azzal a céllal építették, hogy elvezesse a piramis súlyát, amely a bejáratra vagy esetleg egy másik, még fel nem tárt kamrára nehezedett.

