Érkezik az intelligens termosz, amit elhagyni sem lehet – videó

Az Ember egy amerikai techcég, amely okostermoszokat és okosbögréket gyárt – utóbbi különlegessége az volt, hogy mobiltelefonnal lehet beállítani, milyen hőmérsékleten tartsa az italt.

A cég most a CES 2023 technológiai szakkiállításon jelentette be az új, Travel Mug 2+ nevű, tavasszal érkező okostermoszát, ami egy érdekes újdonsággal bővült az elődjéhez, a Travel Mug 2-höz képest: meg lehet keresni az Apple Lokátor (Find My) alkalmazásában iPhone, iPad és Mac eszközökről.

A hvg.hu azt írja, hogy egy frissített alapszoftver teszi lehetővé, hogy a termosz látható legyen az alkalmazásban, de az új eszköz egy hangszóróval is fel lesz szerelve, szóval ha nem találjuk, le lehet játszani egy hangot rajta a Lokátorban. A termosz egyszerűen csak feltűnik majd az alkalmazásban, mint bármilyen más eszköz – például az AirPods. De az Apple Watch okosórával is meg lehet majd keresni a Tárgyak keresése (Find Items) segítségével.

A Travel Mug 2 (melyhez képest csak a fenti funkciókban nyújt majd többet az új modell) akár három órán keresztül képes az ital melegen tartására, töltőre rakva pedig egész nap. A tárolókapacitása 355 ml, az 50 és 62,5 Celsius-fok között szabályozható hőmérsékletet pedig egy érintőkijelzőn keresztül lehet beállítani – vagy okostelefonról.

