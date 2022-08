Ez lesz a klímaapokalipszis négy lovasa: kihalhat az emberiség

Veszélyt jelent, hogy nem vizsgálták még kellő mélységben a globális felmelegedés potenciális következményeit: a Cambridge-i Egyetem kutatói szerint fontos lenne behatóbban tanulmányozni, mi történhet a lehető legpesszimistább forgatókönyv szerint, írja a Sky News.

A tudósok úgy vélik, globális katasztrófahelyzetet is kialakíthat a felmelegedés, erről a Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban írtak. Véleményük szerint ez segíthetne abban, hogy az emberiség többet tegyen, ellenállóbbá tehesse magát és mindenkit tájékoztasson.

A Kormányközi Éghajlatváltozási Testületet (IPCC) arra biztatták, hogy a jövőben készítsenek jelentést ebben a témában.

"Az éghajlatváltozás már szerény mértékű felmelegedés esetén is katasztrofális következményekkel járhat. Az éghajlatváltozás minden tömeges kihalási eseményben szerepet játszott. Segített birodalmak bukásában és alakította a történelmet"

- mondta a kutatás vezető szerzője, Luke Kemp, a cambridge-i Centre for the Study of Existential Risk munkatársa.

Véleménye szerint a katasztrófákhoz vezető utak nem korlátozódnak a magas hőmérséklet közvetlen hatásaira, például a szélsőséges időjárási eseményekre.

"Az olyan hatások, mint a pénzügyi válságok, konfliktusok és új betegségek kitörése más csapásokat is kiválthatnak, és akadályozhatják a potenciális katasztrófákból, például az atomháborúból való kilábalást" - tette hozzá.

A kutatók szerint keveset kutatják jelenleg azt, hogy mi következik be, ha

3 Celsius fokkal melegszik fel a Föld átlaghőmérséklete.

A következő négy területet tartják különösen veszélyesnek, ezért a kutatások terén is ezeket látnák szívesen kiemeltként:

éhínség és alultápláltság,

szélsőséges időjárás,

konfliktusok,

vektorok által terjesztett betegségek.

"Minél többet tudunk meg bolygónk működéséről, annál nagyobb okunk van az aggodalomra. Egyre inkább megértjük, hogy kifinomultabb és törékenyebb szervezet annál, mint amit hihettünk. Számolnunk kell a katasztrófával, hogy elkerülhessük azt" - fűzte hozzá Johan Rockstrom professzor, a Potsdami Éghajlati Hatáskutató Intézet igazgatója.

Nyitókép: pixabay