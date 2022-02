Az endémiás időszakot nagyon várjuk, de nehezebb lehet, mint hittük

Nehéz lesz a világ társadalmaiban a pandémia miatt kialakult feszültségeket kezelni Jeremy Farrar, a brit kormány koronavírus-tanácsadói szerepéről tavaly novemberben lemondott szakértő szerint – írja a The Guardian.

"Az átmenet a világjárvány akut szakaszából valami új, még nem meghatározott fázisba nagyon nehéz - döcögős, világszerte és egy-egy ország különböző területein is eltérő menetű lesz, főként az egyenlőtlenségek mértékét ismerve, amelyek globálisan és nemzeti szinteken is jelen vannak" – mondta el a szakember a Royal Society of Medicine egy online ülésén. Úgy fogalmazott: azt várni, hogy egy csütörtökön egyszer csak arra ébredjünk, hogy már nincs világjárvány, nem realisztikus elképzelés.

Mást gondolnuk a pandémiáról

Farrar szerint az egyik fő probléma az, hogy míg az emberek egy része szerint a pandémia már a múlté és egyébként is eltúlzottak voltak az annak súlyosságával kapcsolatos híradások, addig mások ezt vitatják.

"Ennek köszönhetően lesz nehéz a társadalmakon belüli feszültségeket kezelni" – mondta. A szakember teljes mértékben megérti, hogy a járvánnyal kapcsolatos intézkedések komoly problémákat okoztak az oktatás és a gazdaság terén, de

ijesztőnek látja a sebességet, amellyel egyesek vissza akarnak térni a múlthoz.

"Az az aggodalmam, hogy túl gyorsan állunk át és elveszítjük annak az alázatát, hogy elfogadjuk: még csak két éve élünk együtt egy újszerű kórokozóval, ami még mindig rengeteg bizonytalanságot jelent" – mondta, hozzátéve, hogy a vakcinák egyenlőtlenségének problémáját is kulcsfontosságú megoldani.

Az omikronba kapaszkodik szinte mindenki

Farrar szerint bár elképzelhető, hogy a korábbiaknál kevésbé súlyos omikron variáns által endémiássá válhat a koronavírus, nem ez az egyetlen elképzelhető szcenárió. Attól is tart, hogy csak abba kapaszkodunk, hogy az omikron elhozza a legrosszabb időszak végét, és

nem veszünk tudomást a további, kevésbé rózsás forgatókönyvekről.

Arról is beszélt, ő milyen korlátozásokat tartana meg az Egyesült Királyságban.

"Támogatnám például a maszk viselésének folytatását a tömegközlekedési eszközökön, zárt helyiségekben. Egyre erőteljesebben próbálnám ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat, hogy megkapják a védőoltásokat, és hogy biztosítsuk, mindenki hozzáférjen a vakcinákhoz" – mondta.

Elhúzódó gondokat hagy maga után a járvány

Farrar arra is figyelmeztetett, hogy mély aggodalmakkal tölti el a globális koronavírushelyzet, és arra figyelmeztetett, hogy a világjárványt a globális diplomácia katasztrofális kudarca súlyosbította.

"A vakcinaeloszlás egyenlőtlensége miatt a keleti-nyugati és az északi-déli geopolitika is nyugtalanító éveket fog eredményezni, és a világjárványokon túlmenően kihatással lesz arra is, hogy képesek leszünk-e közösen megoldani az egyenlőtlenség, az éghajlatváltozás, a kábítószer-rezisztencia, a migráció és a konfliktusok kérdéseit" – mondta.

