A Portfolio arról közöl cikket egy nemzetközi példa alapján, mire lehet elég a magyar átoltottság.

Chile: lakosságarányosan több embert oltottak be, mint Magyarországon (egyszer oltottak: 61 százalék), csak Izrael van Chile előtt (vele egy szinten az Egyesült Királyság), mégis új hullám indult, az esetszámok és a halálozási adatok magas szinten stagnálnak - a rekordszint környékén, 7000 fölött van a napi új esetszám, 100 fölött a halálozási adat -, miközben Chile volt tavasszal a vakcinációs mintaállam Dél-Amerikában, nagyon gyorsan le tudtak kötni kínai Sinovac oltásból.

A lezárt fővárosban, Santiagóban az intenzív ágyak 98 százaléka telített, minden egészségügyi kapacitásra most is szükség van úgy, hogy tavasszal a magyarnál is szigorúbb korlátozások voltak érvényben.

Kérdés ezek után, hogy akkor mi a gond.

Oltás, nyájimmunitás, fegyelem, intézkedések

Az adatok alapján a Sinovac vakcina kevéssé hatékony a brazil mutáns esetében, ami viszont mostanra gyorsan terjed már Chilében. Ellenben a halottak között a legtöbben olyanok, akik nem vették fel az oltást, így a romló számokért csak alig tehető felelőssé, hogy nem megfelelő vakcinát adnak a lakosságnak.

Továbbá: felmerülhet, hogy - amit helyi szakértők is pedzegetnek - nem elég a 60 százalék körüli átoltottság.

Problémát okozhat még, hogy Chilében már tartanak tömegrendezvényeket is, nyaralni járnak, "mintha nem lenne járvány", vagyis a hivatalosan életben lévő szigorú szabályokat nem tartják be. A kormány kommunikációja is arról szólt, hogy az oltásokkal legyőzték a járványt, így hamis biztonságérzet alakulhatott ki az emberekben - olvasható a szakértőkre hivatkozó összeállításban.

Tehát az alábbi dolgok álltak együtt a jelenlegi helyzet kialakulásához vezető úton:

terjedni kezdett az ellenállóbb mutáns

a fegyelem a megfelelő átoltottság előtt lazulni kezdett

magas szinten stagnáltak az esetszámok

a lakosság 10 százaléka még oltottan sem lesz védett a magas járványadatok miatt

Mivel az új halálozások döntő többsége a nem oltottak közül kerül ki, a legfőbb magyarázat, hogy az országban nem alakult ki nyájimmunitás.

A tanulság Magyarország számra az lehet, hogy a 60 százalékos átoltottság csak akkor lesz elég, ha nem hódít egy picit ellenállóbb mutáns vírus (továbbá hogy a szabályokat be kell tartani).

Szakemberek szerint a negyedik hullám jönni fog, csak a mértéke lesz kérdéses.

Legszerencsésebb eset: az oltatlanok körében alacsonyabb esetszámokkal és alacsony halálozásokkal tér vissza a járvány;

legszerencsétlenebb eset: egy ellenállóbb vírusvariáns az oltottak egy részét is veszélyezteti.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor