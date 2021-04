Sikerült a történelmi repülés a Marson – fotók, videó

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Mars-helikopterének első, április 8. estére tervezett felszállását műszaki hiba miatt kellett elhalasztani – erre került sor április 19. hétfőn, az online élő közvetítést a NASA magyar idő szerint 12.15-kor kezdte.

A mérnökök az elmúlt másfél hétben frissítették a drón vezérlőszoftverét, és hétfőn le is vezényelték az első tesztrepülést. Ez egy rendkívül óvatos manőver volt: az Ingenuity csak mintegy három méternyire emelkedett el a Mars felszínétől, rövid ideig lebegett, majd leszállt. Tesztelték a jármű működését és a marsi, a földitől jelentősen eltérő légköri körülményeket, az abban való fel- és leszállást is.

További nehézsége a küldetésnek, hogy a Földről elküldött vezérlőadatok a nagy távolság miatt jelentős késéssel érnek a Marsra, és a bolygóról küldött adatok, fotók szintén hosszú idő alatt érnek vissza a Földre. A felvezetőben elhangzott ismertető szerint mintegy négy óra kell, hogy a NASA-hoz befussanak az állóképek adatai – ez történt meg magyar idő szerint 13 óra előtt kicsivel.

"Elmondhatjuk, hogy egy ember által vezérelt eszköz a történelem során először sikeres repülést hajtott végre egy másik bolygón"

– mondta az irányítóteremben az adatok és a fotók beérkezése és gyors értékelése után Mimi Aung, a marshelikopteres projekt vezetője. Az első képek a repülő marsjáróról (Forrás: YouTube/NASA)

A szürke kép a marsi felszín felett lebegő Ingenuintyt mutatja (Forrás: YouTube/NASA)

Az Ingenuity lebeg a Mars felszíne fölött (Forrás: YouTube/NASA)

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: ? pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Video of Ingenuity's first flight from NASA's Perseverance rover, showing spin-up, hover, and landing:#MarsHelicopter pic.twitter.com/iPEnUtu6is — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) April 19, 2021

A NASA a Wright-fivérek első repüléséhez hasonlítja a projekt jelentőségét – még az első irányítható, motoros, levegőnél nehezebb eszközzel való repülést végrehajtó testvérpár repülőgépének szárnyából vett, nagyjából egy bélyegnyi méretű anyagdarabot is rögzítettek a helikopterre.

"We've been talking for so long about our Wright brothers moment. And here it is."



MiMi Aung, #MarsHelicopter Project Manager, takes a moment to thank the @NASAJPL team following the news of the successful Ingenuity test flight: pic.twitter.com/qeoQnOdXiK — NASA (@NASA) April 19, 2021

Nyitókép: YouTube/NASA