Kiderült, mennyit kell még várnunk a gyerekek beoltására

Hogy minél hamarabb megkezdődhessen a gyerekek immunizálása, két gyógyszergyártó is megkezdte készítményének tesztjét gyerekeken: a Moderna decemberben 3000, 12-17 éves gyermeken kezdte el vakcinájának tesztjét, a héten pedig a fél év és 12 év közti gyerekek számára nyitott meg tesztet, melybe 6750 főt kíván bevonni.

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca oltását 6-17 éves gyerekeken tesztelik jelenleg is: 240 fő megkapta már az oltást a 300 fősre tervezett klinikai kísérletben. A Pfizer is klinikai kísérleteket folytat: a 12-15 éves korosztályban 2259 főt vont be.

Van már tapasztalat is

Hivatalos klinikai kísérletek mellett izraeli tapasztalatokra hagyatkozhatunk még az oltások gyerekekre gyakorolt hatásaival kapcsolatosan: 12-15 éves gyermekek százait oltották be a Pfizer vakcinájával. Minden érintett olyan alapbetegséggel küzd, amely kifejezetten veszélyeztetetté tette őket. A Euronews értesülése szerint egyetlen oltott esetében sem tapasztaltak nem várt mellékhatást.

Mindezek ismeretében Anthony Fauci amerikai járványügyi főtanácsadó azt mondta: az idősebb iskolás korosztállyal kapcsolatosan akár őszre lehetnek már adataink az oltás biztonságosságáról és hatékonyságáról, a legkisebbek esetében azonban a jövő év elejéig kellhet várnunk erre.

Így a gyerekek oltása Amerikában ősztől kezdődhet a leghamarabb a 12 év fölötti korosztállyal, a kicsiket pedig 2022-ben kezdhetik el immunizálni.

Kevés súlyos eset

A gyerekek számára a koronavírus-fertőzés sokkal kisebb rizikót jelent, mint felnőtteknek:

Amerikában 121 21 év alatti halt bele a betegségbe,

Olaszországban 21 19 év alatti nem tudta leküzdeni a megbetegedést,

Németországban 10 19 év alatti áldozata volt a betegségnek,

Franciaországban pedig 4 14 év alatti hunyt el miatta.

A kórházba kerülő vagy súlyos megbetegedést elszenvedő gyerekek aránya nagyon kicsi, és

nem is szuperterjesztők,

ahogyan azt korábban hitték a kutatók.

Kell nekik is oltás

A szakértők mindezzel együtt úgy vélik, kulcsfontosságú ennek a korosztálynak az immunizálása is.

"Hat hónappal ezelőtt az emberek nem gondolkoztak volna a gyerekek beoltásán, de ők is át tudják adni a betegséget, és immunizálásuk nélkül nem fogjuk megszüntetni a betegséget. A legtöbb ország népességének nagy része gyermek" – érvel Christie Williams, az Edinburgh-i Egyetem gyermekorvos szakértője.

Perri Klass és Adam Ratner, a New York-i Egyetem gyermekorvosai nemrég a New England Journal of Medicine-ben tettek közzé tette cikket a gyermekek beoltásának fontosságáról. Úgy vélik, nem lesz egyszerű meggyőzni a szülőket arról, hogy gyermeküket egy olyan betegség ellen oltassák be, amely nem okoz nagy gondot a legkisebbek túlnyomó többségének számára.

"Az immunizációs kampánynak meg kell győznie az embereket arról, hogy a gyermekeket a súlyos megbetegedés ritka kockázatától kell megvédeniük, ami emellett a lakosság védelmét is segíti"

– mondja Christie Williams. Nem tart attól, hogy keveseket oltanak majd be: úgy véli, ha az élet úgy térhet vissza a normális kerékvágásba, hogy mindenkit beoltanak, akkor ezt az emberek tudomásul fogják venni.

