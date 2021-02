Az eddigi legbiztatóbb vakcinaadatok érkeztek

A legnagyobb izraeli egészségügyi szolgáltató, a Clalit gondozza az ország lakosságának több mint felét: friss, a Pfizer oltásának használatával kapcsolatos adataikat 600 ezer ember beoltásának tapasztalatai alapján osztották meg.

Hétvégi adatközlésük alapján a Reuters arról számol be, hogy a tünetes fertőzések száma 94 százalékkal, a súlyos megbetegedéseké pedig 92 százalékkal csökkent azok körében, akik már megkapták mindkét adagot a védőoltásból. A kontrollcsoportot megfelelő méretű, hasonló egészségügyi háttérrel rendelkező emberek csoportja jelentette, akiket nem oltottak még be.

"Ez az adat egyértelműen megmutatja, hogy a Pfizer koronavírus elleni vakcinája a valóságban is rendkívül hatékony egy héttel a második adag beadása után, csakúgy, mint ahogy a klinikai vizsgálat során kiderült"

– mondta el Ran Balicer, a Clalit innovációs vezetője. Hozzátette, az eddigi adatok szerint két hét elteltével a Pfizer a BioNtechhel közösen fejlesztett védőoltása még ennél is nagyobb védettséget tud biztosítani.

Az ország összesített adatait kezelő Weizmann Tudományos Intézet szerint az oltottak első csoportjának tapasztalható jelentős visszaesés megbetegedés és megfertőződés terén most először tapasztalható az 55 év fölötti korosztályon belül is. Az oltási program sorrendjében később következő, fiatalabb korosztály körében még nő a megfertőződések száma és a hospitalizáció aránya is.

Izrael a világ leggyorsabb oltási kampányát vitte végbe, melynek keretében most már bárki,

aki 16 évesnél idősebb, felveheti az oltást az országban,

tudósított korábban a Times of Israel. Ennél fiatalabbakat egyelőre nem lehet immunizálni a Pfizer vakcinájával, mivel annak klinikai tesztelésében nem vettek részt gyerekek. A kezdeti lendületet követően februárban egy kicsit lassabb ütemre váltott a tömegimmunizáció, miután a hatóságok egyre nehezebben találtak olyanokat, akik be akarták volna oltatni magukat, és még nem volt erre lehetőségük. Ezért döntöttek úgy, hogy február elején változtatnak – addig a 35 év fölöttiek számára volt nyitott az oltási program, most viszont gyakorlatilag bárki, akinek életkora miatt adható a vakcina, kérheti is azt.

Izrael ezzel együtt is mintaország a vakcinázás terén, és nemcsak azért, mert vállalta, hogy folyamatosan megosztja adatait a Pfizerrel, az államban használt védőoltás fejlesztőjével, hanem azért is, mert rekord gyorsasággal tudta immunizálni a legveszélyeztetettebbeken túl a lakosság nagy részét is. A hétvégi adatok szerint 100 lakosra 74,43 adagnyi beadott oltás jut Izraelben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan