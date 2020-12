Bill Gates: azért van minek örülni idén is

Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, a 2020-as évet szívesen elfelejtené mindenki. Bár az idei esztendő valóban nem lesz a kedvencünk, az év végéhez közeledve már nemcsak 2021 látszik, hanem a fény is az alagút végén – írja a Hvg.hu. A koronavírus elleni vakcinát nemcsak kifejleszteni sikerült, de már el is kezdték beadni azt, ami optimizmusra adhat okot.

A jövőt azonban nem csak emiatt láthatjuk biztatónak – jegyzi meg a lap. Bill Gates egy karácsony előtti blogbejegyzésében arról írt, hogy

három olyan dolog is van, ami 2020-hoz képest jobbá és biztonságosabbá teheti a 2021-es évünket.

Az egyik, hogy a már engedélyt kapott oltóanyagok – mint a Pfizer/BioNTech vagy a Moderna vakcinája – jó hatással lesznek majd a többi szérum fejlesztésére is. A Microsoft társalapítója szerint ugyanis az összes védőoltás, amit jelenleg tesztelnek, a koronavírus ugyanazon részét támadja, mint amit az első kettő is.

Gates szerint a koronavírus-járvány egy másik pozitív hozadéka – ami 2021-ben is érezteti majd hatását –, hogy ritkán tapasztalható együttműködéseket láthattunk a pandémia legyőzése érdekében. Jó példa erre a vakcinagyártás.

Gates szerint mindezek mellett az is pozitívumnak tekinthető, hogy az elmúlt egy év munkájának köszönhetően mostanra olyan Covid-teszteket is sikerült kifejleszteni, amelyeknél a mintavétel jóval kevésbé kellemetlen, mint az orrból és garatból vett minta esetében. Ez pedig nemcsak a betegek számára jelent előnyt, hanem az egészségügyi személyzet számára is.

Nyitókép: SHAWN THEW