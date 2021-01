Már Bill Gates a legnagyobb "földesúr" Amerikában

A Forbes figyelt fel a The Land Reporter cikkére, amely szerint a világ egyik leggazdagabb embere az informatika mellett most már egyre inkább fordul a mezőgazdaság felé is, az utóbbi években 98 ezer hektár, művelésre alkalmas földet vett - 18 államban -, amivel ő lett összességében a legnagyobb földbirtokos az Egyesült Államokban.

A legtöbb földje Louisianában van, de Arkansasben és Nebraskában sem elhanyagolható a befolyása.

Azonban az összeállításban az is szerepel, hogy az arizonai Phoenix nyugati oldalán lévő földjeiből hamarosan lakóövezet lesz.

Bill Gates egyébként 2008-ban alapítványán keresztül 306 millió dolláros támogatásról tett bejelentést, amellyel szubszaharai és dél-ázsiai kisgazdálkodók fenntartható termelését segítette.

Nyitókép: SHAWN THEW