Karácsony korona idején – csak rosszul sülhet el, ha mindenki utazni fog

A kínai holdújévre készülve, 2020 első hónapjaiban ötmillió kínai hagyta el Vuhant: emberek százmilliói pakolják be ebben az időszakban bőröndjeiket az ünnepre készülve, mely a világ egyik legnagyobb tömeges vándorlással járó eseménye. A holdújév ebben az évben egybeesett a koronavírus-járvány kitörésével, így az utazgatásnak nagyon nagy ára volt.

Így alakult ez Nagy-Britanniában is, ahol épp egy sok utazással járó, egyhetes iskolai szünetet követően kezdtek emelkedni az esetszámok: európai síparadicsomokból és népszerű spanyol úti célokról hordták haza a fertőzést a mit sem sejtő britek. Mindezen túl a hálaadás idei példája is azt mutatja, hogy egy ünnep és az azzal járó sok utazás és találkozás segíti a fertőzés terjedését. Tanultunk-e ezekből az esetekből? – teszi fel a kérdést a Nature cikke, mely az adatok tükrében vizsgálja az ünnepek és a koronavírus terjedésének kapcsolatát.

Kisközösségben is nagyon terjedhet

Az biztos, hogy a tömegrendezvények nagy mértékben segítik a fertőzést terjedését: Stefania Boccia, a római Szent Szív Katolikus Egyetem közegészségügyi szakértője, a Gemelli Egyetemi Kórház szakembere szerint Észak-Olaszország az után vált az európai koronavírus-járvány bölcsőjévé, hogy februárban egy

45 ezer néző előtt megtartott meccs szuperterjesztő eseménnyé vált.

A WHO februári jelentése szerint ugyanakkor a családi közösségek is óriási veszélyt jelentenek: a kínai fertőzési gócpontok kialakulásának 85 százalékáért családi körben eltöltött idő volt a felelős .Egy független, szintén februári kínai jelentés szerint ha valaki elkapja a koronavírust, a vele élők 30 százaléka meg fog fertőződni. Egy jelenleg ellenőrzés alatt álló tanulmány szerint pedig azzal lehet a vírus terjedését hatékonyan megfékezni, ha a tíz főnél nagyobb összejöveteleket nem engedélyezik.

A hideg és a zárt tér együtt rossz

A meleg, páradús időjárás nem kedvez a vírus terjedésének, ilyen környezetben az apró részecskék hamarabb a földre zuhannak. A száraz hideget jobban kedveli a vírus, de nem csak ebben keresendő annak oka, hogy télen jobban terjed a betegség. A hideg elől sokan menekülnek zárt terekbe, a mikroaeroszolok pedig beszéd, ének, köhögés, tüsszentés által hosszan utaznak a szoba légterében. Ezért fontos zárt térben a maszk viselése mellett a kétméteres távolságtartás és az alapos szellőztetés is.

Most kell igazán otthon maradni

A WHO attól tart, hogy a közelgő ünnepek a karanténfáradtsággal együtt óriási ugráshoz vezethetnek a fertőzések terjedésében. Hiába kérték hálaadáskor is az embereket arra, hogy maradjanak otthon, az üzenetet tömegek hagyták figyelmen kívül. A szakemberek szerint a rizikók kommunikálása fontos, de ijesztgetni kontraproduktív lehet. Azt kell megértetni az emberekkel, hogy szeretteik megóvásának hosszú távú célja fontosabb annál a rövid távú célnál, hogy velük tölthessék a karácsonyt. Biztonságos karácsony A tesztelés fals biztonságérzetet adhat: ha a minta levételét követően teljesen izoláljuk magunkat, csak akkor vélhetjük úgy, hogy a negatív teszt valóban azt jelenti majd karácsonykor is, hogy nem fertőzünk. Biztonságosabb az, ha a mostani karácsonyt tényleg csak azokkal töltjük, akikkel együtt élünk. Az idősebb rokonok meglátogatása ebben az évben rizikót jelent: bármekkora nehézség is, velük biztonságosabb telefonon vagy videohívás segítségével a kapcsolatot tartani az idei ünnepeken.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Szergej Gric