Újabb akadályok a koronavírus-vakcina útjában

Hiába ígérte a Pfizer gyógyszergyár, hogy még ebben a hónapban tudományos bizonyíték lesz kutatóinak kezében koronavírus elleni oltásuk hatásosságáról, kudarcot vallottak. Habár több mint 36 ezer embert oltottak be kísérleti oltóanyagukkal vagy placebóval, még azt a 32 koronavírus-fertőzést sem érte el a több tízezer fős mintájuk, amely után első eredményeik közzétételét ígérték.

Az, hogy kevés, az oltás fejlesztésében részt vevő önkéntes lett koronavírusos, több dologra utalhat a Politico cikke szerint. Lehetséges, hogy az önkéntesek közül túl kevesen voltak kitéve fertőzésveszélynek. Az is előfordulhat, hogy az oltás hatékony, a placebóval oltott kontrollcsoportban ugyanakkor kevés a fertőzés ahhoz, hogy ezt ki lehessen mondani. Umer Raffat elemző ugyanakkor úgy véli, egy harmadik jelenségre is utalhat a Pfizer esete, amely a többi gyógyszercég kísérleteit is hátráltathatja.

"Ha egy önkéntes nem lázasodik be az oltás után, sőt, még a karja sem fáj tőle, feltételezi, hogy placebót kapott, ezért továbbra is elővigyázatos lesz és magán tartja a maszkot"

– fogalmazott. Ez az odafigyelés késleltetheti az eredmények beérkezését a fertőzések számának lenyomásával.

Jelenleg négy gyártó vakcinája van előrehaladott klinikai tesztelés fázisában. A Johnson&Johnsonnak és az AstraZenecának korábban szüneteltetnie kellett ugyan fejlesztési tevékenységét nem várt reakciók miatt, mostanra már ők is tovább dolgoznak. Ez viszont nem azt jelenti, hogy bármelyik pillanatban kész lehet vakcinájuk.

"Mindenki azt feltételezi, hogy még az év vége előtt lesz biztonságos és hatékony oltásunk, pedig erre semmi garancia nincs"

- mondta Peter Hotez virológus, a Baylor Orvostudományi Főiskola dékánja. Talán épp ezért a Johnson&Johnsonnál nem is merészkednek nagy ígéretekig: a cég elnök-vezérigazgatója, Alex Gorsky év végére vagy jövő év elejére számít arra, hogy az engedélyeztetési folyamat elindulhasson. A négy legelőrehaladottabb fejlesztés közül az ő vakcinájuk az egyetlen, amelyet nem szükséges kifejezetten alacsony hőmérsékleten tárolni, ráadásul egy adag is elegendő belőle. Az oltásban használt technológia az ebolaoltásuknál már bizonyított.

Oltástípusok A Moderna és a Pfizer nukleinsav, egészen pontosan RNS-alapú oltásokat fejleszt. Ezek az antigén testbe juttatása helyett arra veszik rá a szervezetet, hogy maga termelje meg azt.

A Johnson&Jonhson gyógyszergyára, a Janssen és az AstraZeneca virális vektorokat használ: egy másik vírus segítségül hívásával alakítják ki ezek a típusú oltások az immunitást.

A Moderna, a kész oltáshoz legközelebb álló negyedik gyártó ugyanakkor már nagyban készül az oltás elosztására. 1,1 milliárd dollárnyi értékben kötöttek már le vakcinát a cégnél az országok – számolt be róla a CNBC a cég harmadik negyedéves üzleti beszámolója alapján. Az mRNA1273 névre hallgató vakcina kapcsán a WHO oltások fair elosztását segítő, COVAX nevű kezdeményezésével is tárgyal a Moderna.

A cég több mint 30 ezer embert tudott bevonni klinikai tesztjeibe, közülük már több mint 26 ezren kapták meg az oltást vagy a placebót. A teszt résztvevőinek 53 százaléka férfi, túlnyomó többsége 25 év fölötti, 42 százalékát pedig egy esetleges fertőzés komolyan veszélyeztetné. A Moderna akkor oszt meg adatokat a kísérletből, ha legalább 53 koronavírus-fertőzést diagnosztizálnak a résztvevőknél. Az oltást egyébként mínusz húsz fokon fél évig lehet eltartani, két fokon hűtve pedig egy hétig használható fel. Kiolvasztás után tizenkét órán belül be kell adni.

