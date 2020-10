A Pfizer vakcinájának engedélyére várnak a kétmilliárd dolláros befektetés után

Normál esetben egy gyógyszergyártó kivárja, hogy vakcinája engedélyt szerezzen a használatra, csak ezt követően vásárol föl alapanyagot, készül fel a tömeggyártásra gyártósorok telepítésével és épít ki ellátási láncot. A koronavírus esetében ez is másként van, a jelenséget pedig a Pfizer példáján kereszült mutatja be a Wall Street Journal cikke.

A gyógyszergyártó eddig kétmilliárd amerikai dollárt fektetett be az oltás gyártása és disztibúciója körüli befektetéseibe. Ennek jegyében a michigani Kalamazoo-ban egy futballpálya méretű területen 350 hatalmas fagyasztótartályt állítottak föl, amelyek több millió adagnyi vakcina tárolására alkalmasak. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal engedélyére váró cég még ebben az évben százmillió adagot szeretne készíteni az oltásból, jövőre pedig szinte felfoghatatlan mennyiséget, 1,3 milliárd adagot tervez gyártani.

"Ez lesz minden idők legnagyobb oltási kampánya. Ha jóváhagyást kapunk, a vakcinát nagyon rövid időn belül tudjuk majd szállítani is"

- nyilatkozta Tanya Alcorn, a Pfizer ellátási láncért felelős alelnöke. Elmondása szerint októberi engedélyezés esetén november végére már meg tudnák kezdeni a szállítást. A szállítási lánc alapelveinek kialakítását már márciusban megkezdték.

A cég Amerikában és Európában is készül tároló- és elosztóközponttal is az eseményre. Kalamazoo mellett a belgiumi Puursban tudják majd a vakcinát megfelelően alacsony hőmérsékleten tárolni, az elosztásért pedig a szintén wisconsini Pleasant Prairie és a németországi Karlsruhe felelnek. Itt is szükség volt extra hűtőkapacitás megteremtésére. A megrendelők Az amerikai kormány már 100 millió adagot vásárolt a Pfizertől, további 500 milliónyira pedig opciót kötött le.

Az EU 200 millió adagot rendelt meg, további 100 millióra kötött opciót.

Japán 120 millió adagot vásárolt a cégtől.

AZ Egyesült Királyság 30 millió adagnyit vett meg előre.

Dél-amerikai és ázsiai országok is bevásároltak a vakcinából már előre.

A biztonságos szállítás érdekében egy olyan, többször használatos tárolódobozt is fejlesztett a cég, amely 1000-5000 adag oltás ultraalacsony hőmérsékleten történő tárolására alkalmas. A doboz bőrönd méretű és tíz napig garantálja a mínusz hetven fokos hőmérséklet megtartását, melyhez száraz jeget használ. A tárolódobozokat GPS-nyomkövetővel is felszerelik. Az egységek segítségével napi 7,6 millió adag vakcinát tudnak majd 24 teherautón nap mint nap elindítani két tárolóüzemükből. A viszonteladókat kiiktatják a láncból időhiány és a vakcina érzékenysége miatt. Az értékes rakomány napi húsz teherszállító repülőt tölt majd meg – itt extra kihívást jelent, hogy az év végi időszakra tolódhat majd a disztribúció első hulláma., amikor az ünnepek miatt egyébként is nagyobb a csomagforgalom –, és három nap alatt eljut az orvosokhoz. Ez a legutolsó rész lesz a lánc legérzékenyebb része: a kisebb csomagokra bontott vakcinaszállítmányoknak is meg kell őrizniük az alacsony hőmérsékletet.

Jelenleg két koronavírus elleni vakcina rendelkezik engedéllyel. Mindkettő orosz vakcina és a klnikia tesztelés harmadik fázisának végrehajtása nélkül kaptak engedélyt, szakértők komoly aggodalmától övezve. Harminchét vakcina van jelenleg a klinikai tesztelés különböző fázisaiban a Vaccine Tracker szerint, közülök kilenc tart a harmadik, vagy összevont második harmadik fázisban. Ezek a következők:

Oxfordi Egyetem/AstraZeneca

Sinovac/Butantan Intézet

Vuhani Viroloógiai Intézet./Sinopharm

Pekingi Biológiai termékek Intézetet/Sinopharm

Moderna

Gamaleya Kutatóintézet

CanSino Biologics

Janssen PharmaBioNTech/Fosun/Pfizer.

Összevont második-harmadik fázisban egyedül a Pfizer oltása van, a többi a harmadik fázisban tart.

