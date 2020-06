Anthony Fauci: ha lesz is vakcina, nem fog sokáig védelmet nyújtani

Anthony Fauci szerint esély van arra, hogy ha lesz vakcina a koronavírus ellen, az nem fog sokáig védelmet nyújtani. Ha a Covid-19 úgy viselkedik, mint más koronavírusok, akkor valószínű, hogy nem beszélhetünk hosszú távú immunitásról még vakcinával sem – mondta a szakember.

Ha megnézzük a koronavírusok történelmét, a leggyakoribb koronavírusok (amelyek az influenzajárványokat okozzák) elleni védőoltások is 3-6 hónapra szólnak, de mindig kevesebb időszakra, mint egy év – írja a CNBC alapján a Portfolio.

A Moderna nevű biotechnológiai cég már dolgozik egy ígéretes, koronavírus elleni vakcinán, mintegy 30 ezer embert vonhat be a vizsgálatokba, a harmadik kísérleti fázisban júliusban. Fauci további három fejlesztést is említett, amelyben személyesen is részt vesz.

A szakértő abban bízik, hogy 2021 elejére már milliószámra áll majd rendelkezésre vakcina, 12-18 hónappal azt követően, hogy kínai tudósok először azonosították az új típusú vírust. Ez rekordgyorsaságú vakcinafejlesztés lenne, általában tíz évbe is beletelhet, mire hatásos és biztonságos ellenszert találnak.

A leggyorsabban kifejlesztett vakcina eddig a mumpsszal szembeni volt, de ehhez is négyévnyi kísérletezésre volt szükség, mire 1967-ben engedélyt kapott a hatóságoktól.

Nyitókép: Forrás: MTI/EPA/Pool/Yuri Gripas