Újabb szereket használnak a koronavírus elleni harcban

A Covid-19 betegség lefolyásáról és az egyes gyógyszerek alkalmazhatóságáról Szekanecz Zoltán (Debreceni Egyetem ÁOK Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék) és Constantin Tamás (Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest) készített ábrával kísért összefoglalót az mta.hu-nak.

A vírus a megfertőzendő sejtek, elsősorban a tüdő léghólyagocskáit borító, II. típusú hámsejteken kifejeződő angiotenzin-konvertáz enzim 2 (ACE2) receptorhoz kötődve jut a sejtbe. Az ACE2 nemcsak e sejteken, hanem a szívizom, vese, nyelőcső, gyomor, bél hámsejtjei, az ereket bélelő sejtsor, valamint bizonyos fehérvérsejtek felszínén is megjelenik. A fertőzést követően a legtöbb beteg tünetmentes marad, vagy enyhe tünetek lépnek fel nála. A fertőzöttek 10-20%-ánál azonban, döntően időseknél és társbetegségekben is szenvedőknél súlyos állapot, gyorsan kifejlődő légzési elégtelenség vagy bakteriális felülfertőződés következtében szeptikus sokk alakul ki, amely magas halálozással jár.

Mindez általános gyulladással jár együtt, amit a gyulladásos fehérjék fokozott termelése, az úgynevezett citokinvihar kísér.

Újabban az antivirális, antibiotikus és tüneti kezelés mellett egyre inkább elfogadott, hogy a gyulladás kóroki szerepe miatt a reumatológiában is használatos egyes immunmoduláló és immungátló gyógyszerek előnyösek lehetnek a Covid-19 kimenetele szempontjából.

A Covid-19 időbeli szakaszai. A lefolyás első felében a virális szakasz, a második felében a gazdaszervezet gyulladásos válasza dominál. Az ábra alján olvashatók a klinikai és leleteltérések, valamint a javasolt terápiák. (forrás: mta.hu)

A betegség lefutását, a vírusfertőzés és az immunválasz szakaszait, a lehetséges terápiákat nagyobb részletességgel az mta.hu-n megjelent teljes összefoglalóban lehet elolvasni.

A citokinvihar jelensége szóba került az operatív törzs csütörtöki ülésén is azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy vérrögöket okoz-e a betegség. Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, a citokinvihar bizony tud olyan jelenséget okozni, ami a vér alkotóit megváltoztatja, a vér rögösödhet is. Az orvosok tudják, hogy sok szervi károsodás is kialakulhat a Covid-19 betegség során, amiket igyekszenek kezelni.

