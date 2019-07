Nagy siker a Csendes-óceánon - videó

Az Ocean Voyages Institute elnevezésű környezetvédő szervezet az úgynevezett nagy csendes-óceáni szemétsziget műanyaghulladékának egy részét gyűjtötte be. Mint hangsúlyozták, ez volt "az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás" a térségben.

Az expedíció 25 napig tartott. A csoport műholdas és dróntechnológia segítségével dolgozott. Elsősorban műanyag palackokat, plasztik bútorokat és játékokat gyűjtöttek be a vízből. A munka során halászhálókat is találtak, az úgynevezett "szellemhálók" egyike 5 tonnás, egy másik pedig 8 tonnás volt. A műanyag szellemhálók nagy mennyiségű műanyaghulladékot gyűjtenek össze.

Tanulmányok szerint az óceánokban sokkal több műanyag van, mint azt korábban feltételezték. A becslések szerint évente 1,15-2,41 millió tonna műanyag szemét kerül az óceánok vizébe.

