Beüzemelték a gigantikus szemétgyűjtőt

Boyan Slat, a The Ocean Cleanup projekt alapítója szerdán Rotterdamban sajtóértekezleten jelentette be, hogy a módosított berendezés "begyűjtötte az első plasztikot" a Kalifornia és a Hawaii-szigetek között félúton elterülő gigantikus - Franciaországnál háromszor nagyobb - csendes-óceáni szemétszigeten, ahova a tengeri áramlások sodorják össze a hulladékot.

Slat hangsúlyozta, hogy a sikertelen tesztüzem után partra vontatott és kijavított berendezés "minden méretosztályú" műanyaghulladékot képes begyűjteni, beleértve a mikroplasztikot is. Hangsúlyozta, hogy a konstrukció működőképes, megvalósíthatónak tűnik a terv a tengeri szemét begyűjtésére.

A szerkezetet 2018. október elején vontatták ki a San Franciscó-i-öbölből a Great Pacific Garbage Patchhez (GPGB) a vízen lebegő műanyaghulladék összegyűjtésére, a próbaüzemet október 17-én kezdte meg. Decemberre kiderült, hogy a hulladékbegyűjtő nem a tervek szerint működik, megfogja a műanyagot, de nem tartja meg, emellett levált belőle egy 18 méteres szakasz.

