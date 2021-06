Kiestünk, de emelt fővel – így reagáltak az Eb-szereplésre a főszereplők és sokan mások

„Kiestünk. De emelt fővel. Köszönöm!” – fogalmazott a szerdai Németország–Magyarországon mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány közösségi oldalán.

Rossi szavai szerint még a legcsodálatosabb tündérmesék is véget érnek, és nem feltétlenül boldogan. „Nagyon büszke vagyok a csapatomra, de egyben csalódott is, mert annyira közel voltunk...” – olvasható az MLSZ posztjában.

Kollégája, Joachim Löw is méltatta a hősiesen küzdő magyar csapatot: „Tudtuk, hogy nem lesz sok területünk, így amikor hátrányba kerültünk, nagyon nehéz volt egyenlíteni. A második bekapott gól után pedig nagyon jó mentalitás és csapatszellem kellett ahhoz, hogy ismét sikerüljön egyenlíteni. Az tervezett volt, hogy a 80. perctől mindent egy lapra feltéve támadni fogunk” – nyilatkozta.

A válogatott kerettagok elkeseredetten, de büszkén nyilatkoztak a mérkőzés után. Sallai Roland – egyebek mellett – úgy fogalmazott, „nagyon büszkék vagyunk, de csalódottak is, hogy véget ért számunkra a torna. De megmutattuk, hogy minden nagyobb válogatottnak számolnia kell velünk!”

Schäfer András szerint többet érdemelt volna a csapat, nagyon sokat küzdöttek a három mérkőzésen, ezért nagyon rossz érzés így kiesni. De nagyon büszke vagyok a válogatottra – tette hozzá.

Gulácsi Péter ugyancsak azt emelte ki, hogy óriási erő van a csapatban, és nagyon közel voltak valami igazán különlegeshez, a búcsú azonban nagy csalódás.

„Fáj, nagyon fáj, talán még nem fájt ennyire, pedig egy ideje a része vagyok” – kezdi Facebook-bejegyzését Szalai Ádám. „De a fájdalmamat kettő szó enyhíti. Az egyik a csapat szó fogalma, a másik pedig magyarnak lenni.” – emelki ki a válogatott csatár, aki szerint „nincs az életemnek szebb ajándéka ezt a csapatot vezetni a magyar Himnuszt énekelni és a szívem fölött ezt a címert hordani!”

„Kihoztátok magatokból a maximumot az Eb halálcsoportjában, gratulálok fiúk!” – üzente közösségi oldalán Király Gábor, a válogatott korábbi hálóőre.

Orbán Viktor miniszterelnök, aki tőle szokatlan mód nem a helyszínen, a müncheni stadionban szorított a nemzeti tizenegynek, az alábbi lelkesítő bejegyzést tette közzé a mérkőzést megelőzően:

A kormányfő a lefújás után az eredményre nem reagált, helyette egy nemzeti színekben pompázó kollekciót osztott meg a Facebookon:

Karácsony Gergely, Budapest miniszterelnökség-jelöltségért induló ellenzéki főpolgármestere képet nem tett ki, azt írta, „Köszönjük a reményt, köszönjük a küzdést, köszönjük a büszkeséget. Remek csapat. Szép volt, fiúk!”

Így látja a nyugat-európai sajtó Nagy-Britannia

The Guardian: "A német válogatott egy viharos éjszakán hat percre volt a katasztrófától, éppen csak elkerülte Magyarország ellen az F csoport utolsó helyét és ezzel a kiesést. Leon Goretzka késői gólja aztán a második helyre repítette a csapatot, s gondoskodott arról, hogy a védelem hibái ne kerüljenek nagyon sokba."

Daily Mail: "A lehető legnehezebb csata volt. A magyarok az ellen a csapat ellen léptek pályára, amely a torna eddigi legjobb mérkőzését játszotta Portugáliával, és nagyon közel voltak a győzelemhez."

The Sun: "A háromoroszlánosok mindent fognak csinálni a jövő keddi, angol-német összecsapás előtt, csak félni nem. Inkább élvezni fogják. Joachim Löw csapata nem bemasírozott a nyolcaddöntőbe, inkább dadogott és bebotladozott a halálcsoportból. És ha a becserélt Goretzka nyolc perccel a vége előtt nem szerzi meg szörnyű és szívszaggató gólját, a németek kiestek volna."



Spanyolország

Marca: "A németek a végén elkerülték a katasztrófát a hősiesen küzdő magyarok ellen. A halálcsoport majdnem halálos volt Németország számára."

As: "Három évvel a világbajnoki kudarc után a németek ismét közel voltak ahhoz, hogy már a csoportkör után búcsúzzanak. Goretzka végén szerzett gólja elég volt az egyenlítéshez a bátran és jól védekező magyarok ellen. Löw fellélegezhet."

Mundo Deportivo: "Az utolsó pillanatban menekültek meg a németek. Németország fájdalmas egyenlítése a meglepően jó és a végsőkig küzdő magyarok ellen a nyolcaddöntőbe juttatta a csapatot."

Sport: "Elmaradt a csoda. A magyar válogatott karnyújtásra volt attól, hogy megbosszulja 1954 hőseit. Goretzka mentette meg a németeket a nagyszerű magyarok ellen."



Olaszország

La Gazzetta dello Sport: "Németország izgalmas továbbjutása. Magyarország kétszer vezetett, Goretzka a 84. percben mentette meg Löwöt."

Tuttosport: "Goretzka megmentette Löwöt. A Rossi vezette Magyarország percekre volt a bravúrtól. A németek az utolsó pillanatban menekültek meg."

Corriere della Sera: "Milyen sokat szenved Németország! Csak az utolsó percekben tudott egyenlíteni a magyarok ellen, s az értékes döntetlennel elkerülte a blamázst. Most jön az angolok elleni nagy kihívás."

Corriere dello Sport: "Goretzka megmentette Löwöt. Németország szenvedett, de bejutott a nyolcaddöntőbe."



Ausztria

Kronen Zeitung: "Nagyon, nagyon szoros volt! Igazi izgalmas csata a szomszédaink között. Leon Goretzka 84. percben szerzett gólja megmentette Jogi Löwöt a szégyentől."



Svájc

Blick:n"Leon Goretzkának köszönhetően Németország nagy nehezen bejutott az Eb nyolcaddöntőjébe." (MTI)

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ekként fogalmazott: „Szép volt, fiúk! Büszkék vagyunk rátok! Bárkinek méltó ellenfelei vagytok.”

Kósa Lajos országgyűlési képviselő, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja a következőket írta: a magyar válogatott erő felett teljesített mind a három meccsen a világ legjobbjai ellen. „Szép volt, fiúk! Hajrá, Magyarország!”

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció vezetője röviden, de sokatmondóan a következőket posztolta a Facebook-oldalára a mérkőzést követően: 10/10

Kubatov Gábor, a FTC elnöke egy Petőfi Sándor-idézettel gratulált a magyar válogatott bravúros eredményéhez a közösségi oldalán:

Deutsch Tamás EP-képviselő, az MTK elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság alelnöke is úgy vélekedett, hogy „a magyarok ismét csodásan játszottak”.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke sem volt rest dicsérő szavakat posztolni: „32 év alatt, amióta élek, soha nem láttam ennyire szép magyar focit. Megérdemeltük volna a továbbjutást a halálcsoportból, ami önmagában felfoghatatlan teljesítmény. Ma még az édes letargia, holnaptól viszont jöhet a vb-re hangolódás. Köszönjük a felejthetetlen gólokat és élményeket; csak így tovább fiúk!”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint „akárhogy is alakult az EB, Magyarország végig csak nyert! […] Szomorúak vagyunk, de boldogok lehetünk. Szép volt fiúk!!!”

Hatalmasat küzdöttetek! – fogalmazott Facebook-oldalán Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás