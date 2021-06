A hősök, akiknek Christian Eriksen az életét köszönheti

A legfrissebb hírek szerint továbbra is stabil az állapota Christian Eriksennek, aki szombaton össze esett a finnek elleni mérkőzésen, és újra kellett éleszteni. A dán futballista továbbra is kórházban van, de már többször is üzenetet küldött csapattársainak.

Ahhoz, hogy az ijesztő eset ne végződjön tragédiával, több tényező is kellett, a BBC összeállítása alapján ezeket mutatjuk be.

A dán játékosok

Eriksen hirtelen, minden előzmény nélkül esett össze egy felé tartó bedobás után. A dánok hátvédje, Simon Kjaer volt az egyik első, aki csapattársa mellett termett, és nem esett pánikba, hanem megfelelő pozícióba helyezte a fejét és a nyakát, szabaddá tette a légutakat, nem hagyta, hogy lenyelje a nyelvét, és maga elkezdte az újraélesztést.

A hátvédet tettéért hősként ünneplik világszerte, orvosok is elismerően beszéltek életmentő cselekedetéről.

Később Kjaer, valamint a kapus Kapser Schmeichel vigasztalta Eriksen párját a pályán, amikor még nem tudták, hogyan alakul a folytatás

A dán játékosokat is elismerés illeti emberi nagyságúkért. Ahogy körbeállták az orvosi csapatot, amely Eriksen életéért küzdött, az egész torna legerősebb és legmegindítóbb felvétele. Sokan könnyeikkel küszködtek, miközben társukért és barátjukért izgultak. Éppen Kjaer volt az, aki nem is tudta folytatni a mérkőzést az újrakezdés után, annyira mélyen megérintették az események.

Kasper Hjulmand dán szövetségi kapitány elmondta, hogy a játékosainak hatalmas erőfeszítésbe telt, hogy befejezzék az összecsapást. „Hihetetlen, amit a játékosok csináltak, fizikailag és lelkileg is kimerültek. Nem lehetek rájuk büszkébb."

A szakvezető közölte, hogy az UEFA részéről nem volt nyomás rajtuk, de két lehetőséggel számolhattak: még szombaton befejezik a meccset, vagy vasárnap délben játsszák le a folytatást. Azért döntöttek az első mellett, mert a futballisták nem tudtak volna aludni.

Bírálta ugyanakkor a döntést két dán legenda, Peter Schmeichel és Michael Laudrup is, akik szerint nem igazán hagytak lehetőséget választani a dánoknak. Az egykori nagyszerű kapus szerint az UEFA-nak egy új forgatókönyvet kellett volna kidolgoznia és nagyobb együttérzés mutatni a megrázó eset után. A Bild című német lap arról vezércikkében arról írt, hogy járna egy pont a dánoknak is.

Az orvosi stáb

Gyorsan a fekvő játékoshoz ért az orvosi csapat. A dán csapatorvos, Martin Boesen elmondta, hogy Eriksen ekkor nem volt magánál, de lélegzett, volt pulzusa, ám ez hirtelen megváltozott, ezért újraélesztésre volt szükség.

„Fantasztikus segítséget kaptunk a stadion orvosától és az egészségügyi személyzettől.”

Játékvezető

Az angol bíró, Anthony Taylor is gyorsan reagált, érzékelte, hogy nagy a baj, és azonnal félbeszakította a meccset, majd behívta az orvosokat.

Szurkolók

A dán és a finn drukkerek lélegzetvisszafojtva várták a híreket, együtt izgultak Eriksenért. Sokáig síri csend honolt a stadionban, de aztán a finnek „Christian” kiáltására a dánok válaszoltak Eriksennel.

A finn drukkerek zászlót is adtak az orvosi stábnak, hogy eltakarhassák Eriksent, ahogy hordágyon vitték le a pályáról.

Nyitókép: Photo by Friedemann Vogel - Pool/Getty Images