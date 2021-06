Christian Eriksen kórházban töltötte az éjszakát - friss hírek

Továbbra is stabil az állapota Christian Eriksennek, aki kórházban töltötte az éjszakát, miután összeesett a finnek elleni Európa-bajnoki mérkőzés közben, és újra kellett éleszteni. A dán játékos már szombat este magánál volt, kommunikált.

Csapattársaival videótelefonon beszélt kórházba szállítása után, akkor biztosította őket, hogy jobban van és kérte, hogy folytassák a mérkőzést. A találkozót végül 1-0-ra a finnek nyerték, a dánok tizenegyest is hibáztak. A meccs legjobbjának Eriksent választották.

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.



Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021