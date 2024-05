Szilágyi Áron: jó előjel lehet, hogy most sérültünk le, és nem az olimpia előtt

Bő másfél hónappal a combsérülését követően a jövő heti, madridi világkupa-versenyen térhet vissza a pástra Szilágyi Áron. A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó jobb combhajlítójában vérömleny keletkezett a németek elleni bronzmeccsen a március végén rendezett budapesti vk-n, de csak kisebb sérülést szenvedett, mivel viszonylag hamar visszahúzódott a vérömleny. A Vasas versenyzője ismét belevetette magát a munkába és nagy erőkkel készül a párizsi olimpiára, ahol a Magyar Olimpiai Bizottság döntésének értelmében Kapás Boglárka mellett ő lesz a magyar delegáció egyik csapatkapitánya.

Szilágyi Áron azt mondta az InfoRádióban, hogy egyre jobban érzi magát, szerencsésen ki tudott jönni a sérüléséből, igaz, egy kicsit hosszabb ideig tartott a rehabilitáció, mint gondolta. Az első diagnózist követően arra számított, hogy egy-két héten belül újra vívhat, végül azonban öthetes kihagyásra kényszerült. Most már azonban teljes értékű edzésmunkát tud végezni, és alig várja, hogy pástra állhasson a madridi világkupán, ahol egyéniben egy ezüst- és két bronzérmet nyert eddigi pályafutása során.

Nem bosszankodott amiatt, hogy Szatmári Andráshoz és Gémesi Csanádhoz hasonlóan ő sem lehetett ott a májusi elejei, szöuli Grand Prix mezőnyében. Edzőjével, Decsi Andrással egyeztetve arra jutott, hogy nem éri meg elutazni Dél-Koreába. Szilágyi Áron belenézett egy-egy asszóba, és saját bevallása szerint egy kicsit hiányzott neki a versenyzés, ugyanakkor bevallotta azt is, hogy

jót tett neki egy kis pihenés a budapesti világkupa után.

„Mentálisan is fel tudtam töltődni az elmúlt néhány hétben. Kellett ez a szünet, mert hosszú lesz ez az utolsó etap Párizsig” – jegyezte meg a háromszoros olimpiai bajnok.

Bár – különböző okokból – Szatmári Andrásnak és Gémesi Csanádnak is ki kellett hagynia néhány hetet, a magyar férfi kardválogatott tagjai nem szomorkodtak, az elmúlt időszakban megpróbálták humorral, sok-sok viccelődéssel oldani a feszült, nehéz helyzetet. Szóba került közöttük az is, hogy ha most rendeznék az olimpiai csapatversenyt, akkor nem biztos, hogy ki tudnának állni. Az elmúlt hetek tehát a vívás helyett a regenerálódásról és a rehabilitációról szóltak leginkább.

Szilágyi Áron arról is beszélt, hogy Gémesi Csanád állapota jó ütemben javul bokaficamát követően, és Szatmári András bokájáról is eltűnt már a duzzanat, így lehet bizakodni és tervezgetni.

Ha minden jól alakul, a kardcsapat valamennyi tagja bevethető lesz a júniusi, bázeli Európa-bajnokságon,

de Szilágyi Áron kiemelte, hogy idén nincs fontosabb verseny az olimpiánál, Párizsban kell a legjobb formát mutatni.

„Igazából jó előjelnek találom, hogy most sérültünk le, és nem az olimpia előtt. Reméljük, hogy a közvetlen olimpiai felkészülést már mindenki egészségesen tudja végigcsinálni” – tette hozzá a többszörös világ- és Európa-bajnok.

Mindenkinek törődnie kell a mentális állapotával

Mint fogalmazott, az olimpia előtti utolsó hónapokban nagyon fontos, hogy a sportolók ideális mentális állapotba kerüljenek. Úgy véli, sokat számít a megfelelő önismeret, senki sem csaphatja be saját magát. Szerinte minden sportoló más és más, nincs két egyforma személyiség, ezért nem nagyon szokott tanácsokat adni azoknak, akik az első olimpiájukra készülnek.

„Az a legjobb, ha mindenki tisztában van vele, hogy mi tesz neki jót a felkészülési időszakban”

– mondta.

Szilágyi Áron hozzátette: minden újoncnak tudatosítania kell magában, hogy az olimpia teljesen más a többi világversenyhez képest, hiszen idén nyáron, Párizsban is több mint tízezer élsportoló lesz jelen. Az olimpiai bajnok felhívta a figyelmet arra is, hogy az olimpián számtalan körülmény kizökkenthet egy-egy sportolót a jó mentális állapotából, mert ilyenkor rengeteg inger éri őket az olimpiai faluban, a versenyeken vagy éppen az utcán. Fontosnak tartja a mentális felkészítők, a pszichológusok szerepét, de úgy véli, arra is kell időt szánni, hogy saját magukkal is foglalkozzanak a sportolók, mert csak így lesznek rendben saját magukkal.

Nem csak éremért megy Párizsba

Szilágyi Áron be szeretne kerülni a NOB sportolói bizottságába, a párizsi olimpia alatt dől el, hogy a 32 jelentkező közül beválasztják-e a testületbe, miután a szervezet végrehajtó bizottsága elfogadta a kandidálását. Megválasztása esetén a megbízatás nyolc évre szólna, és egyben NOB-tagságot jelentene a Vasas vívójának. Mint mondta, most jön az az időszak, amikor igazán bedurrantja a kampányát, ezért igyekszik minél több hazai sporteseményre, sportdiplomáciai konferenciára ellátogatni, és

szeretne sokat beszélgetni a sportolókkal is, hogy felmérje, milyen igényeik, elvárásaik vannak.

Úgy érzi, anélkül nem tudná hitelesen képviselni a sportolókat a NOB tagjaként, ha nincs tisztában azzal, hogy milyen dolgokon szeretnének változtatni. Természetesen az is a célja ezekkel az egyeztetésekkel, hogy végül rá szavazzanak az olimpikonok Párizsban, mert úgy gondolja, hogy jól tudná képviselni az érdekeiket.

„Nem könnyű feladatra vállalkoztam, de a mostani időszakban jól kiegészíti egymást a felkészülés, illetve a kampány. Amikor épp nincs edzésnap, akkor engem nagyon feltölt egy-egy ilyen sportesemény vagy találkozó” – fogalmazott Szilágyi Áron.