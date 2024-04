Edzője Marozsán Fábiánról: nem egy rocksztár alkat, de hamar kivívta a legnagyobbak elismerését

Marozsán Fábián a januári Australian Openen a harmadik fordulóig, míg a márciusi Indian Wells-i ATP 1000-es tornán a nyolcaddöntőig jutott, legutóbb pedig a világranglista ötödik helyén álló német Alexander Zverev állította meg a magyar játékost a legjobb nyolc között a Miami Openen. A 24 esztendős teniszező korábban két top tízes játékost – Alex de Minaurt és Holger Runét – is búcsúztatott Miamiban. Balázs György tanítványára akkor figyelt fel legelőször a nagyvilág, amikor 2023 májusában, a római mesterversenyen két szettben legyőzte a későbbi világelső Carlos Alcarazt, de mint a felsorolt eredményekből és sikerekből is kitűnik, azóta sem maradtak el tőle a nagy bravúrok.

Marozsán Fábián a 37. helyre lépett előre a világranglistán, és ezzel 2022 februárja óta ő az első magyar teniszező a legjobb negyven között az ATP rangsorában. Edzője, Balázs György az InfoRádióban elmondta: 2023 végén azt a célt fogalmazták meg közösen, hogy az előző szezonban a Challenger-tornákon szerzett pontokat 2024-ben „át kellene konvertálni” minél több ATP-ponttá. A szakember szerint ez nagyrészt sikerült is a tanítványának az idei első nagy túrán Ázsiában, majd tartani tudta jó formáját a következő tornákon is a magyar tehetség. Mint fogalmazott, egy kicsit őt is meglepte, mennyire jól szerepelt Amerikában Marozsán, aki felülmúlta az elvárásait. „Amiket belőttünk előre, tartjuk is. Nagyon jó úton haladunk” – jegyezte meg a teniszedző.

Hozzátette:

Annyira jól teljesített az első negyedévben, hogy nem szükséges „hozzányúlni a versenynaptárhoz”, gyűlnek szépen az ATP-pontok, így nem kell kisebb tornákra nevezniük.

Úgy véli, játékosa több extrém meccset is vívott az elmúlt időszakban, de közülük kiemelte az Alexei Popyrin elleni sikert Miamiban. Balázs György szerint azért volt nagyon értékes az a győzelem, mert Marozsán az előző körben ejtette ki a világranglistán akkor hetedik helyen álló dán Holger Runét, ennek ellenére tanítványa „nem dőlt hanyatt”, komolyan vette a következő összecsapást is, melyet ráadásul reggel rendeztek nagy szélben, aminek nem nagyon örül a legtöbb játékos. „Azon a meccsen egy kicsit meg kellett erőszakolnia magát. Egy-kétszer lehajtotta a fejét, erőt gyűjtött és elkezdett harcolni. Onnantól kezdve megint rátalált a helyes útra, legyőzte Popyrint, majd Alex de Minaurt, és helyt tudott állni Alexander Zverev ellen is” – idézte fel a torna legfontosabb történéseit a mester.

Záporoznak az elismerések

Balázs György szerint nem új keletű dolog, hogy a riválisok komolyan veszik Marozsán Fábiánt, ugyanis tavaly júniusban, amikor megnyerte a perugiai Challenger-versenyt, sokan felfigyeltek a játékára. Már akkor lehetett érezni, hogy több játékosnál is kivívta a tiszteletet. A 2023-as év további részében aztán főtáblára jutott Wimbledonban, valamint nagy győzelmeket ünnepelhetett az ázsiai tornákon is, és ekkor vették észre először, hogy

egyre többen megállítják Marozsánt az öltöző, a pálya, a transzport felé tartva vagy egy-egy interjú után.

„Hozzáteszem, sosem ferde szemmel vagy szúrós tekintettel néznek ránk a többiek, többségében nagyon barátságosak, kedvesek a riválisok, elismerik a munkánkat és a teljesítményünket. Mi még azért az első lépéseket tesszük meg ezen a porondon, de próbálunk felkapaszkodni a nagyokhoz” – fogalmazott a teniszedző.

Balázs György elmondása szerint Marozsán Fábián nem az a karaktertípus, „aki túlsztárolja magát”, és a stáb sem hagyná, hogy ez megtörténjen. Mint mondta, szinte már követelmény, hogy egy sportoló jelen legyen a közösségi oldalakon, az új magyar teniszcsillag azonban nem viszi túlzásba a posztolást, egyébként is „szerény életet él, és az edzéseken sem nem nagyon ugrálják körbe őt”. A magyar játékost egyre többen felismerik, de edzője szerint elég jól kezeli ezeket a szituációkat. „Hála istennek nem jönnek oda hozzá percenként, mint egy rocksztárhoz, és ez így van rendjén” – tette hozzá a szakember.

Fejben is a topon

Igyekeznek elég időt szánni a mentális felkészülésre is. „Sokszor beszélgetünk arról, hol tart fejben, mennyire van önbizalma, mennyire hiszi el magáról, hogy képes lesz-e éles helyzetekben kihasználni az ellenfelek gyengeségeit” – magyarázta az edző.

Balázs György kifejtette: minden apróságra figyelni kell, éppen ezért próbál hatni játékosa egójára, motiválja őt, és igyekszik ösztönzőleg megértetni vele, hogy „egy kicsit higgyen többet magáról”. Nem áll messze a szakembertől a pszichológiai felkészítés sem, rengeteg tapasztalatot szerzett ezen a téren is az elmúlt években, és egyáltalán nem érzi tehernek, hogy ezzel is kell foglalkoznia. Marozsán Fábiánt egy olyan személyiségnek tartja, akire lehet hatni, szívesen fogadja a tanácsokat, nem peregnek le róla az ingerek és a beérkező információk.

Ha kell, kérdez, nem marad csöndben, és igényli, hogy szóljanak neki, ha esetleg nem csinál jól valamit.

Bár a teniszezőknek általában nem az olimpia a legfontosabb esemény, szinte már biztosra vehető, hogy Marozsán Fábián ott lehet majd Párizsban, és korábban elmondta, hogy igenis kiemelt verseny lesz az idei szezonjában az ötkarikás torna. Balázs György ezzel kapcsolatban megjegyezte: komolyan veszik az olimpiát, de nem készülnek rá külön, hiszen jól ismerik a párizsi körülményeket, a helyszín a Roland Garros otthona lesz. Reménykedik benne, hogy tanítványa nem sérül meg, jó formába kerül az ötkarikás játékokra, addig pedig még lesz bőven feladata, hiszen rangos versenyeken fog indulni. Természetesen részt szeretne venni a május 20-án kezdődő Roland Garroson, valamint a júliusi, wimbledoni Grand Slam-tornán is.

Nem adják alább

Szokatlan lesz, hogy a salakpályás Roland Garros után füvön játszanak a legjobbak Wimbledonban, majd a párizsi olimpián ismét salakon szerepelnek.

„Nem a legszerencsésebb ez az átállás, majd visszaállás, egyszerűen nem lehet több hónapra előre gondolkodni a tenisz világában.

Ugyanakkor úgy vagyunk vele, hogy mindennek örülünk, ami pluszban jön, próbálunk minél jobban teljesíteni” – fejtegette a szakember.

Balázs György szeretné, ha játékosa „menne egy-két fordulót” a két következő Grand Slam-tornán. Mint mondta, jó lenne, ha nem az első körben búcsúzna a Roland Garroson és Wimbledonban. „Ezt elkerülte a tavalyi US Openen és az év elejei Australian Openen is. Örülnék, ha köröket tudna menne a következő két Grand Slamen is, és akkor biztosan jó hangulatban vágnánk neki az olimpiának, ahol akár egy szép eredmény is kisülhet” – összegzett a teniszedző.

Csütörtök este hat óra után Marozsán Fábián lesz az InfoRádió Aréna című műsorának vendége.