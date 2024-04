Marozsán Fábián Párizsra tekint: a szezon közben kellett pótolni a betegségeim miatt elmaradt alapozást

Múlt pénteken hazatért, szombaton és vasárnap így a családjával lehetett, de hétfő óta már újra edzésben van Marozsán Fábián, aki világsztárok elleni győzelmeivel az aktuális férfi tenisz-világranglista 38. helyéig repült. De nem áll le, kezdődik ugyanis a salakszezon.

"Megtörtént a borításváltás, nem áll le a munka, készülni kell a következő versenyre. Néha kell egy kicsi pihenőt berakni, viszont tudom, hogy feladatom van, és ezért dolgoznom kell tovább" - árulta el az InfoRádióban Marozsán Fábián.

Egy mérkőzést nem is tud kiemelni az elmúlt hetekből aszerint, hogy melyik volt a legjobb.

"Nagyon élveztem brazil Seyboth elleni mérkőzést Indian Wellsben, vagy Miamiban például az ausztrál De Minaur elleni meccs szerintem egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. A dán Rune ellenit is ide sorolnám egyébként, ami egy villámmérkőzés volt, nagyon jó napom volt" - utalt arra, hogy

a világranglistán 7. helyen álló dánt alig egy óra alatt intézte el Miamiban.

A brazil és a dán játékos elleni mérkőzés volt szerinte az, amelyiken fejben, fizikálisan is tökéletesen egyben volt, az történt a pályán, amit ő akart.

Pedig télen légúti fertőzések nehezítették a felkészülését és a játékát is, rendes alapozása a 2024-es szezonra nem is volt.

"Ez egy nagyon nehéz időszak volt, bíztunk abban, hogy ami a munkát elvégzünk, az előbb-utóbb ki fog jönni. Én azt gondolom, hogy most már azért a nagy részét bepótoltuk, és próbálok még keményebben edzeni, hogy ilyen problémám ne legyen" - vonta le a következtetést, közben viszont rengeteget kell repülnie, sokakkal találkozik, nagy a terhelés, ez a pár nap pihenő kellett, hogy segítse a jó salakos indulást.

Nagy megállás már nem is lesz, csak ilyen kicsik. És hát különlegessége lesz az évnek az olimpia is, ami viszont - ahogyan a többi teniszezőnek - számára sem fő verseny.

"Viszont nagyon fontosnak tartom, hogy viszonylag fiatalként egy ilyen nehéz sportágban, mint a tenisz, ki tudok jutni, fontos momentum a karrieremben, és szerintem a magyar teniszkedvelőknek és a saját hazámnak is, tehát mindenféleképpen szeretném Magyarországot képviselni, és remélem, hogy ez sikerülni is fog. A versenynaptárban benne van, szeretnék ott játszani, és remélem, hogy tudok ott is mérkőzést nyerni, és még jobb eredményt elérni" - szögezte le Marozsán Fábián.

Páros? Ezért alig

Idén a párosra is többet figyelne, mint korábban, de úgy látja, nehéz párospartnert találni, és a ranglistás helyezése sem olyan erős, hogy legyen keresnivalója; a páros és az egyéni ranglistás helyezésnek is jónak kell lennie, és ehhez kell partnert találni, olyat, aki hajlandó is párost játszani tornákon, nem mellesleg ugyanazokon a versenyeken van ott, mint Marozsán. Ezért aztán a fő fókusz marad az egyénin, nagy versenyeken meg törekszik arra, hogy párosban is elindulhasson.