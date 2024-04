Mocsai Lajos elmondta, mi kell ahhoz, hogy a férfi kéziválogatott ismét éremért játszhasson az olimpián

A magyar férfi kézilabda-válogatott a Tunézia elleni kilencgólos győzelem és a Norvégia elleni 29–25-ös vereség után 30–27-re nyert Portugália ellen a tatabányai olimpiai kvalifikációs torna utolsó fordulójában, így 2012 után újra ott lehet az ötkarikás játékokon. A magyar nemzeti csapat 1988-ban és 2012-ben Mocsai Lajos irányításával a negyedik helyen végzett az olimpián, egy hasonló eredmény óriási bravúrnak számítana idén nyáron, Párizsban, hiszen rendkívül erős lesz a mezőny.

A korábbi szövetségi kapitány az InfoRádió Ötkarika című műsorában elmondta: a jelenlegi szisztémában és a hatalmas konkurencia miatt nagyon nehézzé vált az olimpiai kvalifikáció. Mint fogalmazott, „extra téthelyzetet” teremt, ugyanakkor óriási diplomáciai sikernek is számít, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség mind a női, mind a férfi vonalon sikeresen pályázott a selejtezőtorna megrendezésére.

„Ez nagyon nagy segítség azon az úton, hogy mind a két válogatottunk kiharcolhassa a párizsi részvételt”

– jegyezte meg a magyar női nemzeti együttessel 2000-ben olimpiai ezüstérmet és Európa-bajnoki címet nyerő szakember.

Mocsai Lajos várakozásai szerint a női válogatott is követi Chema Rodríguez csapatát, és áprilisban, Debrecenben megszerzi majd a kvótát. A Főnix Arénában Kamerun, Svédország és Japán lesz az ellenfél.

A BEK-győztes kézilabdaedző úgy véli, rendkívül sűrű a mezőny, amelyben több „komoly felkészültségű” csapat is van, ezért kötelezően nem lehet elvárni az olimpiai részvétel kiharcolását, de az első két hely valamelyikének megszerzésére előzetesen is képesnek tartotta a selejtezőben mindkét válogatottunkat.

Felelevenítette, hogy 2012 áprilisában ő is átélt hasonló helyzetet a göteborgi selejtezőtornán, igaz, akkor irányításával a férfi válogatott már tét nélkül lépett pályára az utolsó körben a házigazda svédek ellen, hiszen korábban Macedóniát és Brazíliát is legyőzték. „Nekünk akkor, az utolsó meccsen már nem volt győzelmi kényszerünk, és végül kijutottunk Londonba” – emlékezett vissza a tizenkét évvel ezelőtti történésekre. A magyar válogatottnak akkor a svédek elleni háromgólos vereség is belefért.

„Mi is végigcsináltuk ezt a folyamatot, ami igen nagy feszültséggel és nagyon koncentrált vezetői, edzői, menedzselési és sportszakmai munkával jár”

– magyarázta Mocsai Lajos.

A párizsi olimpia férfi kézilabdatornájának mezőnye hétvégén véglegessé vált, a sorsolást április 16-án tartják a francia fővárosban. Mocsai Lajos úgy látja, a kvótát szerző válogatottak mindegyike közel azonos játékerőt képvisel, szerinte akár Argentína és Egyiptom is megnehezítheti a nagyok dolgát az ötkarikás játékokon. Hozzátette: Chema Rodríguez együttese akár egy nagyon nehéz csoportba is kerülhet, hiszen többek közt a dánok, a svédek és a franciák is kitűnő játékosállománnyal rendelkeznek. „Óriási eredmény lenne, ha a magyar válogatott éremért tudna játszani, úgy mint mi 1988-ban, Szöulban és 2012-ben, Londonban” – fejtegette.

Az eredményesség alapfeltételei: jó felkészülés, regenerálódás és alkalmazkodás

Mocsai Lajos elmondta: kulcsmérkőzéseket kellene megnyerni ahhoz, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott ismét be tudjon jutni a legjobb négy közé. Mint fogalmazott, „a mérkőzésről mérkőzésre való nagyon magas szintű, koncentrált, fókuszált felkészülés” az alapfeltétele annak, hogy sikeres lehessen a magyar csapat Párizsban. Úgy véli,

sok múlik majd azon is, hogy a stáb mennyire tudja megfelelően összehangolni az edzéseket és a mérkőzéseket a feszített olimpiai ritmusban.

Emlékeztetett, hogy a korábbi olimpiákon is volt rá példa számos alkalommal, hogy egy-egy csapat éjszaka fejezte be az adott meccsét, majd másnap délelőtt, a következő találkozó időpontjában már edzésen volt. Mint mondta, ilyenkor éjszaka a stábtagok általában videóelemzéseket végeznek, a játékosok pedig regenerálódnak.

„Az olimpiai torna bonyolultabb, összetettebb más világversenyeknél, sok tényezőtől függ a csapatok teljesítménye. Azok juthatnak a legtovább, akik a legjobban tudnak alkalmazkodni a körülményekhez” – vélekedett a Magyar Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke.