Sokat érhet, ha sikerül megtörni a norvég kézilabdás átkot - élő

A magyar csapat 20 fős keretéből Norvégia ellen Palasics Kristóf, Krakovszki Bence, Krakovszki Zsolt és Szöllősi Szabolcs maradt ki, az első meccshez képest tehát Pedro Rodriguez bekerülése az egyetlen változás. Az első szombati találkozón Portugália 37-29-re verte Tunéziát, ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott szombaton, a norvégok elleni meccs eredményétől függetlenül még nem tudja megváltani a párizsi repülőjegyet. A magyar válogatott legutóbb 12 éve tudott nyerni Norvégia ellen.

Telt ház és remek hangulat fogadta a csapatokat. Az északiak szerezték az első gólt Reinkind révén, aztán Bóka Bendegúz egy remek befutás után egyenlített. Sagosen találata után Bánhidi Bence fordult be, de a védője szorításában a kapufát találta el. A következő norvég akciót majdnem sikerült hatástalanítani, a blokk jó volt, aztán viszont Blonz futott be és nem hibázott (1-3). Keményen védekezett az ellenfél, ennek egy sárga lap, majd egy hetes lett a jutalma, amit Lékai Máté biztos kézzel értékesített.

Az újabb norvég találat után Sagosen ült le rossz cseréért, de Imre Bence helyzetét Bergerud lábbal védte. A másik oldalon Gröndahl varázsolt, háttal a kapunak húzta be a labdát, ráadásul Sipos Adrián két percet kapott. Szita Zoltán csökkentette a hátrányt (3-5). Az ellenfél azonban szinte minden akcióból betalált, a 8. percben Lyse vette be a kaput.

Amikor sikerült végre megúszni egy norvég támadást, az ellenakcióba is hiba csúszott, a passzt Ancsin Gábor nem tudta összeszedni. A másik oldalon Björnsen lőtte be a szélre kitett labdát (3-7). Bő tíz perc után Chema Rodriguez ki is kérte az első idejét.

Pályára került Fazekas Gergő, aki remekül szolgálta ki Bánhidit, és a beálló faragott a különbségen. Norvégia továbbra is könnyedén dolgozta ki a helyzeteket és értékesítette azokat, a védekezés nehezen állt össze. Fazekas hetest harcolt ki, de Lékai lövését a kapus ki tudta rúgni.

Gullerud Sipos szorításából is betalált, de Ancsin betörése is sikeres volt emberelőnyben. A magyar kapuban Bartucz váltotta Miklert, ám az első lövést ő sem tudta hárítani. Emberelőnyben hét az öt elleni játékkal is megpróbálkoztak a mieink, és Fazekas kíméletlenül be is lőtte a helyzetét középről. Most már jöttek a magyar gólok, de közben Norvégia is betalált minden támadásból, így nem csökkent a hátrány (6-11).

Bodó Richárd ott folytatta, ahol Tunézia ellen abbahagyta, első lövését nagy erővel bevágta Bergerud hálójába. Egy jó labdaszerzés után Bóka iramodott meg, Reinkind kilökte a pályáról - két percet kapott érte. Nagy lehetőség kínálkozott a felzárkózásra. Fazekas pedig okosan játszotta tisztára magát, és estében be is lőtte a ziccert. A másik oldalon a norvég heteshez Bartucz hozzáért, de védeni nem tudott.

Komoly gólpárbaj alakult ki, Fazekas és Sipos is eredményes volt, de szinte azonnal válaszoltak a norvégok is, így a hátrány állandósult (10-14). Rosta Miklós sem tudott betalálni hetesből. Gröndahl továbbra is lendületesen játszott, nem tudták megfogni a mieink. A másik oldalon Bodó volt eredményes, majd Bartucz bravúrja ugrasztotta talpra a közönséget. Ahogy Pedro gólja is, a szélső befutva Bodótól kapott jó labdát (12-15).

Sikerült megfékezni és elnyújtani egy norvég akciót, majd a labdaszerzés után Bánhidi ismét a kapufát találta telibe.