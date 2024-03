Hadvina Dóra: több okból is más most az olimpiai felkészülés

Tavalyhoz képest előrelépett, az időszakhoz képest jó formában van. Örül, hogy viszonylag régóta tudnak evezni és hogy nem kellett sokat kihagynia, talán csak három hét volt, amikor nem eveztek. Nagyon várja már a versenyeket, hogy tudjon javítani a 2023-as eredményéhez képest - mondta az InfoRádió érdeklődésére Hadvina Dóra olimpiai bajnok, többszörös vb- és Eb-győztes kajakozó.

A téli alapozás, illetve az eddigi vízi edzések alapján úgy látja, hogy a csapathoz csatlakozó válogatott kerettagok nagy lökést adtak neki is.

"Ők válogatottak, olyannyira, hogy világbajnokokról beszélünk. Rendessy Eszti benne volt a kvótaszerző négyesben is, a lányok érmet szereztek tavaly. Azt gondolom, hogy mind a hármuknak nagyon jó hozzáállása van és jók a képességeik, ezáltal engem is előrevisznek" – mondta Hadvina Dóra, hozzátéve, hogy kialakultak kis "házi csaták", ami neki nagyon jót tesz. Az is előreviszi, hogy végre nem ő a csapatban mindenből a legjobb, ezáltal a realitás talaján marad – voltak ugyanis a téli felkészülésnek olyan részei, amikor neki kellett hajtania a többiek után, ami nagyon jó hatással volt rá.

A párizsi olimpiát bizonyos szempontból nyugodtabban várja, mint három évvel ezelőtt az elhalasztott tokiói megmérettetést, amely ráadásul az első olimpiája volt.

"Az egész nagyon bizonytalan volt, emlékszem, hogy még 2021-ben is felmerült, hogy tolják az olimpiát, vagy teljesen elmarad. Az is teljesen más volt, hogy nem voltam még olimpiai bajnok, nem voltam még olimpián, mindent úgy éltem meg, hogy ez az utolsó lehetőség, ami persze butaság volt, mert 27 éves voltam, vagyis ha akkor nem, akkor bármikor máskor sikerülhetett volna. Sokkal feszültebb időszak volt az számomra. Persze ahogy megyünk bele a szezonba, és ahogy a válogatók, versenyek is szóba kerültek már, éreztem, hogy egy kicsit megdobog a szívem, és egy jóleső gyomorgörcs rám telepedett, de talán azáltal is, hogy született egy kislányom, teljesen másképp élem meg a sportolást, mint korábban" – nyilatkozta a Hadvina Dóra.

(A nyitóképen: Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter és Hadvina Dóra a célban a női kajak négyesek 500 méteres versenyének döntője után az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon Duisburgban 2023. augusztus 25-én.)